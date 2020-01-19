Английские учёные готовят переворот на рынке SSD – до 100 раз меньше потребление и многократный прирост скорости
Современные твердотельные накопители отличаются высокой скоростью доступа к данным. Кроме того, если сравнивать их с моделями 10-летней давности, то по показателю энергоэффективности они значительно превосходят своих предшественников. Тем не менее, до сих пор не решена задача: сделать так, чтобы накопитель почти не потреблял энергии и был чрезвычайно быстрым. В настоящее время это кажется фантастикой, однако учёные из Англии, похоже, придумали как реализовать такой невероятный сценарий.
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Новый тип памяти называется UK III-V Memory. Его ключевой особенностью будет энергоэффективность и скорость. Такие накопители смогут сравниться со скоростью самых продвинутых модулей оперативной памяти, потребляя лишь сотую часть от запросов сегодняшних SSD.
рекламаПо словам экспертов, такая память позволит решить ещё одну проблему: так, современным компьютерам нужно время, чтобы загрузить часть данных системы в оперативную память. Если мы получим быстрый накопитель, почти не потребляющий энергии, то сможем держать на нём информацию в полной боевой готовности.
рекламаК сожалению, готовых прототипов у учёных нет. Однако, они заверяют, что очень скоро смогут предложить миру полную замену ОЗУ, что приведёт к полному пересмотру сценариев работы компьютеров.
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