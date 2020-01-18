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Intel снизила производительность графики в процессорах Core i7 4790K и Core i7 3770K на 42%

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Компания Intel находится в сложном положении. С одной стороны, её теснит AMD, которая умудрилась за полгода выпустить производительные процессоры во всех направлениях – от настольных ПК и чипов для энтузиастов до мобильных решений и серверов. С другой – подпирает дефицит мощностей, который мешает завалить рынок тоннами высокопроизводительных процессоров по цене 2-ядерных чипов. Непонятно, с чем связана текущая проблема, но теперь у Intel проблемы с популярными процессорами, выпущенными за последние несколько лет. 

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Вопрос – почему это случилось, наши читатели дадут сами, мы же расскажем о том – что произошло. В результате нового драйвера производительность встроенной графики на чипах 3-10-го поколений претерпела заметных изменений. Нет, ни о каком повышении быстродействия речи не идёт. На самом деле перед нами резкое снижение мощности десятков процессоров. Эксперты провели замеры и выяснили, что разница в производительности доходит до 58% в разных приложениях. Больше всех пострадал процессор Core i7 4790K, быстродействие которого по всем тестам вместе взятым просело на 42%. На графиках указывается производительность до и после нового драйвера. 

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Intel осведомлена о проблеме и уже выпустила решение, однако, для многих процессоров оно оказалось неэффективным. Ещё один пострадавший это процессор Core i7 3770K. Многие пользователи задаются вопросом, почему именно эти чипы? Эксперты разводят руками, мы же со своей стороны надеемся на скорое исправление проблемы, иначе, сотням тысячам обладателей подобных процессоров придётся срочно обновляться на новые процессоры от AMD. Больше информации здесь

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