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Ещё до того, как Microsoft выпустила последнее обновление на операционную систему Windows 7, многие разработчики дистрибутивов для Linux начали активно распространять информацию о преимуществах свободной и безопасной ОС. В настоящее время нет точных данных по всему миру, но то, что сообщают корейские компании, может не просто стать глобальным трендом, но и пошатнуть незыблемые позиции Microsoft.

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Так, только за последние дни на Linux перешли: Корейский институт развития морской науки и техники, Почта Кореи, Военно-морская академия Республики Кореи и Корейское национальное полицейское управление, а также Министерство национальной обороны. Как указывают эксперты, переход на Linux даёт множество преимуществ:

Не нужно обновлять компьютерный парк. Linux прекрасно работает на компьютерах 15-летней давности.

Не нужно тратиться на дорогостоящее программное обеспечение. Linux предлагает лёгкий старт. Огромная часть ПО бесплатна.

Решение проблемы безопасности. Linux обеспечивает максимальную безопасность.

Это выгодно. Даже если компания планирует купить платное ПО, оно будет значительно дешевле аналогов для Windows. За первый год владения, экономия составит не менее 50%. Второй, третий и все дальнейшие годы бесплатно. Никто ещё не придумал брать на ОС Linux с пользователей абонплату.

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Как сообщают источники, в Южной Корее за первые дни на Linux с Windows 7 ушло несколько десятков тысяч компьютеров. Однако, это статистика всего за 2 дня. Темпы впечатляют. Эксперты информирует, что за несколько дней число активаций Linux на территории Южной Кореи увеличилось в разы. Будем ждать статистику по всему миру. Возможно, она будет такой же впечатляющей, как и по отдельно взятой стране.