Пользователи Windows 7 массово переходят на Linux - на рынке операционных систем грядёт большой передел
Ещё до того, как Microsoft выпустила последнее обновление на операционную систему Windows 7, многие разработчики дистрибутивов для Linux начали активно распространять информацию о преимуществах свободной и безопасной ОС. В настоящее время нет точных данных по всему миру, но то, что сообщают корейские компании, может не просто стать глобальным трендом, но и пошатнуть незыблемые позиции Microsoft.
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Так, только за последние дни на Linux перешли: Корейский институт развития морской науки и техники, Почта Кореи, Военно-морская академия Республики Кореи и Корейское национальное полицейское управление, а также Министерство национальной обороны. Как указывают эксперты, переход на Linux даёт множество преимуществ:
- Не нужно обновлять компьютерный парк. Linux прекрасно работает на компьютерах 15-летней давности.
- Не нужно тратиться на дорогостоящее программное обеспечение. Linux предлагает лёгкий старт. Огромная часть ПО бесплатна.
- Решение проблемы безопасности. Linux обеспечивает максимальную безопасность.
- Это выгодно. Даже если компания планирует купить платное ПО, оно будет значительно дешевле аналогов для Windows. За первый год владения, экономия составит не менее 50%. Второй, третий и все дальнейшие годы бесплатно. Никто ещё не придумал брать на ОС Linux с пользователей абонплату.
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Как сообщают источники, в Южной Корее за первые дни на Linux с Windows 7 ушло несколько десятков тысяч компьютеров. Однако, это статистика всего за 2 дня. Темпы впечатляют. Эксперты информирует, что за несколько дней число активаций Linux на территории Южной Кореи увеличилось в разы. Будем ждать статистику по всему миру. Возможно, она будет такой же впечатляющей, как и по отдельно взятой стране.
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