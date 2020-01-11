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В конце декабря AMD выпустила драйвера и программное обеспечение Radeon Software Adrenalin 2020 Edition. Пользователи получили переработанный интерфейс и множество тонких настроек, благодаря которым можно настроить каждую игру по своему вкусу. Кроме того, многие игры стали работать значительно быстрее, прибавив немалое количество fps, сделав красные карты более привлекательными для потенциальных покупателей.

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Как известно, такое сложное ПО очень трудно сделать без каких-либо ошибок . Несмотря на революционность, старый драйвер грешил ошибками как в работе с отдельными играми, так мог вообще отказаться видеть видеокарту. На этой неделе AMD сообщила о выпуске обновлённой версии, которая лишилась большего количества ошибок.

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новое версии Radeon Software Adrenalin 2020 Edition за номером 20.1.1 было исправлено около 30-ти критических ошибок, наиболее проблемные из которых касались повышенной загрузки процессора во время игр, что приводило к его перегреву и высокому энергопотреблению. Также была решена ошибка, которая возникала при выходе из спящего режима и требовала перезагрузки ПК. Сообщается, что были найдены и устранены несовместимые компоненты, которые некорректно работали со старыми видеокартами серий Radeon R9 200, 300 и Fury.

Компания сообщает, что ещё не все ошибки были устранены. Так, на этапе релиза найдено несколько недоработок, решение которых будет найдено в ближайшее время.