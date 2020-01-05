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Intel не будет выпускать высокоскоростные PCIe 4.0 SSD Optane до конца 2020 года

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Компания AMD имеет довольно большой портфель процессоров, поддерживающих новый интерфейс PCIe 4.0. Что важно, выбор не ограничивается серверными процессорами или чипами для энтузиастов. На самом деле даже самые бюджетные представители семейства Ryzen 3000 получили доступ к самым современным технологиями. А вот, до недавнего времени считавшийся лидером – Intel, похоже, не торопиться вводить поддержку последней версии интерфейса PCIe 4.0 в свои процессоры. Как сообщают источники, есть очень большая вероятность, что до конца 2020 года мы не увидим производительных SSD от Intel в продаже.

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Что любопытно, накопители следующего поколения Alder Stream Optane уже прошли все испытания и могли бы поступить партнёрам компании, однако, Intel не планирует запускать их производство в ближайшее время. Всё дело в том, что, как мы писали выше, у Intel нет собственных процессоров, поддерживающих перспективный интерфейс. Именно поэтому отдавать свои разработки, заранее зная о том, что они будут работать на чипах конкурента, синий гигант не хочет. 

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Как пишут эксперты, мы можем не увидеть процессоры Intel, поддерживающие PCIe 4.0 до конца 2020 года. Это не означает, что компания весь год не планирует выпуск своих SSD Alder Stream Optane, но может сделать поставки минимальными или вовсе имиджевыми. 

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