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Сроки выхода и цены дискретных видеокарт Intel Xe названы экспертами Рcgamesn

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В декабре 2018 год стало известно, что Intel разрабатывает собственную дискретную видеокарту, которая получила название Intel Xe. На протяжении 2019 года в прессу попадали те или иные сведения, из которых мы могли понять, что у Intel значительные проблемы с выпуском карты. Тем не менее, совсем недавно появилась информация, что первый инженерный экземпляр видеокарты готов. Всё это и многое другое побудило экспертов сайта pcgamesn провести небольшое аналитическое исследование, представив нам своё видение сроков появления и цены нового устройства.

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По мнению экспертов, нас ждут три различных видеокарты: DG1 будет младшей версией, которая окажется пробой пера. Именно эта видеокарта появится первой. Она станет полигоном для испытания эффективности новой архитектуры и, судя по всему, принадлежит к самому бюджетному сегменту. DG2 более продвинутое решение, которое будет соперничать со средневысоким сегментом. Об этой карте мы знаем только из оптимистических интервью руководителей Intel. Есть ещё третья, которая будет выставлена против существующих производительных решений, но, даже по мнению экспертов, информация о ней больше похожа на спекуляции, поскольку мы не видели на что способна архитектура Intel Xe.

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Что до даты выпуска, то есть мнение, что это будет июнь 2020 года. Это согласуется с утверждением отраслевых источников, указывающих на вторую  половину 2020 года. Что до цен, то эксперты ориентируются на высказывания руководства компании. В частности, были озвучены планы наладить выпуск готовых платформ на базе процессоров и видеокарт Intel. Таким образом, цены могут начинаться с уже озвученных 200 долларов за готовую платформу, до 500-600, о которых также говорили в компании Intel. Вполне вероятно, что будут и более производительные решения, о которых можно почитать в источнике, но пока даже эксперты не готовы говорить о конкретных датах и скрытом потенциале дискретных видеокарт Intel.

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