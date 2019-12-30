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Самые разочаровывающие игры 2019 года по версии dsogaming

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Atelier Ryza: Ever Darkness & the Secret Hideout. Это игра создана для японских подростков, которые поглощают подобный контент тоннами, однако, ужасная оптимизация, проблемы с подключением мыши и клавиатуры привели к тому, что в неё просто нереально играть. К тому же она постоянно виснет, вылетает в систему и отказывается поддерживать сглаживание и многие другие современные технологии. 

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LEFT ALIVE. Игра не обладает выдающейся графикой, что не мешает ей глючить даже на самых производительных сборках. Особенно удручает то, что по мнению экспертов, она не вызывает никакого желания в неё играть. Фактически – это одна из наиболее провальных игр года.

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Kingdom Under Fire 2. После 12-лет разработки игра поступила в продажу. Отсутствие поддержки 12 версии DirectX, разочаровывающий сюжет и полное отсутствие реиграбельности – это далеко не все эпитеты, которыми можно наградить эту игру. 

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Assetto Corsa Competizione. Разработчик заявлял о революции в гоночных играх, вот только игра даже близко не тянет на конкурента известным тайтлам Project CARS 2 или Forza Motorsport. Ко всему прочему можно приложить кривую оптимизацию и посредственную графику. 

Blair Witch. Если вы не знаете, что это за игра, то не стоит о ней читать. Кроме довольно посредственной графики игра вообще не умеет работать на видеокартах предыдущего поколения. Она некорректно масштабируется и пестрит артефактами. Может спонсором игры была NVIDIA? 

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Detroit: Become Human. Игра поражает визуальной составляющей, необычной стилистикой и новым движком, который отлично справляется с технологией захвата движения. При этом, есть такие, кому игра понравилась. Однако, по большей части геймеры разочарованы. Игра пустая, заявляют те, кто пытался часами найти в ней смысл и понять, для чего он потратил столько времени. 

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MechWarrior 5: Mercenaries. Скучный геймплей и унылая графика, а ещё однообразные задания и сражения, для победы в которых нужно уметь быстро кликать по джойстику или по клавиатуре. 

Greedfall. Некоторые эксперты иронизируют, что игра вместо слова жадность должна была использовать слово печаль. Разработчики рассказывали о невероятных возможностях игрового сеттинга, а реиграбельности и том, как принятые решения влияют на сюжет. По факту ничего из этого нет. Игра живёт своей жизнью, не обращая внимания на желания геймеров. Больше об играх читайте здесь

Это далеко не весь список разочаровывающих игр 2019 года. Возможно есть и более печальные кандидаты, расскажите о них в комментариях. 

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