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Слухи о настольных процессорах следующего поколения от AMD то и дело будоражат неокрепшие умы фанатов обоих лагерей. Одни видят в них возможность обновить свою устаревающую платформу АМ4. Другие надеются, что с их выходом упадут в цене процессоры Ryzen 3000. Третьи заходят в такие материалы для самоутверждения, рассказывая о невероятной мощи недоступном для них ТОПовом процессоре Core i9 9900K. Как бы то ни было, выход нового поколения процессоров случится ещё не скоро, ведь AMD официально заявила, что новые Ryzen 4000 стоит ожидать не раньше 2 половины 2020 года.

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Согласно новым слухам, новые процессоры принесут немалые 17% увеличения производительности. Это очень серьёзная цифра, если учитывать 5%, которые нам из года в год предлагала компания Intel. Кроме того, это ровно столько же, сколько принесло текущее поколение процессоров. По мнению экспертов, такую производительность может обеспечить не только улучшенная архитектура Zen 3, но и повышенная тактовая частота на 100-200 МГц в штатном режиме.

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Дополнительно уточняется, что число единиц с плавающей запятой (FPU) в Zen 3 может увеличится на 50% по сравнению с Zen 2. Информации по поводу увеличения числа ядер нет. Неизвестно, решит ли AMD до перехода на 5-нм техпроцесс отказаться от прироста ядер, или уже в следующем поколении нас ждёт новый рывок. Также эксперты ожидают значительного прироста IPC, что сделает процессоры серии Ryzen 4000 ещё более привлекательными в глазах покупателей, чем текущее поколение.