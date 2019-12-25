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AMD Ryzen Threadripper 3970X оказался быстрее Intel Core i9-10980XE даже при вдвое пониженном энергопотреблении

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Известно, что новый 7 нм процессор Ryzen Threadripper 3970X демонстрирует невероятные показатели в рабочих задачах. Можно сказать, что выход этого чипа сделал покупку высокопроизводительных процессоров от Intel бесперспективной. Однако, то и дело звучит критика, относительно того, что процессор от красных получил просто огромные 280 Вт TDP. Эксперты computerbase решили узнать, насколько чип будет хорош, если ему искусственно занизить потребление энергии. 

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При помощи утилиты Ryzen Master вначале TDP было понижено до 180 Вт, а потом до 140 и даже до 95 Вт. Известно, что штатная тактовая частота процессора равна 3.7 ГГц, в режиме буста до 4.5 ГГц. Понизив потребление энергии пришлось понизить и тактовые частоты, что благотворно сказалось на общей энергоэффективности всей системы. При TDP в 180 Вт чип работал на 3.37 ГГц. Что любопытно, в результате снижения TDP на 35%, тактовая частота просела всего на 10%. В результате этого падение производительности оказалось незначительным. 

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Как указывают эксперты, даже после того, как TDP Threadripper 3970X снизили до 140 Вт, он продолжил лидировать с большим отрывом. И только после снижения этого показателя до 95 Вт уступил своему сопернику. 

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Ещё более впечатляющей оказалась работа процессора в одноядерном режиме. Как оказалось, даже 95 Вт достаточно, чтобы идти на равных с процессором Intel Core i9-10980XE. Больше информации здесь

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NOFX
17:25
Да будет срач!
AMD Ryzen Threadripper 3970X оказался быстрее Intel Core i9-10980XE даже при вдвое пониженном энергопотреблении
Кирилл Морошкин
17:19
Согласен. Это консольность во всей своей красе. Хотя всё же некоторые игры , портируют более успешно.
Gothic 5, Risen 4 и ELEX 2 – уже скоро.
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