Новый вирус для Android был скачан на 5 миллионов устройств
Время от времени в магазине приложений Play Store находят вирусные приложения, которые маскируются под популярные программы и не несут никакой полезной нагрузки. Вместо этого они могут воровать личные данные, перехватывать транзакции и показывать рекламу. Несколько дней назад стало известно о том, что заражению подверглись 104 приложения, которые были скачены на почти 5 миллионов устройств.
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О проблеме сообщила компания White Ops Threat Intelligence, специализирующаяся на кибербезопасности. Вирус по имени Soraka отличается от большинства существующих зловредов тем, что его почти невозможно обнаружить штатными средствами. Он проникает глубоко в систему и даже если пользователь удалит все скаченные приложения, продолжает свою деятельность. В настоящее время было установлено, что главной задачей вируса является показ рекламы, однако, не исключены и другие сценарии.
рекламаПредставители Google сообщили, о том, что работают над устранением проблемы. На момент написания материала многие из программ находились в свободном доступе. Как указывают эксперты, даже если Google удалит все 104 приложения из магазина, это не избавит от встречи с ним тех, кто скачивает программы в других местах и файлообменниках, где вирусы могут лежать годами. С полным списком приложений можно ознакомиться по ссылке.
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