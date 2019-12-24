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Время от времени в магазине приложений Play Store находят вирусные приложения, которые маскируются под популярные программы и не несут никакой полезной нагрузки. Вместо этого они могут воровать личные данные, перехватывать транзакции и показывать рекламу. Несколько дней назад стало известно о том, что заражению подверглись 104 приложения, которые были скачены на почти 5 миллионов устройств.

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О проблеме сообщила компания White Ops Threat Intelligence, специализирующаяся на кибербезопасности. Вирус по имени Soraka отличается от большинства существующих зловредов тем, что его почти невозможно обнаружить штатными средствами. Он проникает глубоко в систему и даже если пользователь удалит все скаченные приложения, продолжает свою деятельность. В настоящее время было установлено, что главной задачей вируса является показ рекламы, однако, не исключены и другие сценарии.

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