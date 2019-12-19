AMD Ryzen Threadripper 3970X против Intel Core i9-10980XE – битва Титанов или избиение младенцев – Tomshardware
Долгое время на рынке высокопроизводительных процессоров царил штиль. Intel увеличивала на несколько процентов быстродействие, а AMD и не помышляла о соперничестве. С выходом архитектуры Zen 2 всё изменилось. Можно сказать, что компании поменялись местами. Эксперты сайта Tomshardware решили в очередной раз выяснить, насколько всё плохо у ТОПового HEDT-процессора Intel Core i9-10980XE в рабочих нагрузках, и как справится самый быстрый HEDT-процессор AMD Ryzen Threadripper 3970X с игровыми задачами.
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Как пишут эксперты сайта Tomshardware, вероятность, что кто-либо купит один из этих процессоров только для игр, мала, однако, это не означает, что профессионалы не хотят поиграть. Именно поэтому мы начнём с игровых тестов и плавно перейдём к рабочим нагрузкам.
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Производительность в наше время стоит очень дорого. Именно поэтому тем, кто имеет дело с постоянными нагрузками, нужен максимально быстрый процессор. Core i9-10980XE неплох, но он не способен показать действительно серьёзную производительную мощь. Что до Ryzen Threadripper 3970X, то он не только обеспечит наилучший результат для профессионалов, но и позволит не думать о покупке второго системного блока для игр. Больше тестов вы найдёте здесь.
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