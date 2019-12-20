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Для переписи населения вместо китайских планшетов за 6 миллиардов закупят российские, но за 8

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В связи с предстоящей переписью населения было принято решение закупить 360 тысяч планшетов. На это дело выделили 5.76 миллиарда рублей. Тендер выиграли 2 компании, которые обязалась не только поставить планшеты, но и установить на них российскую мобильную операционную систему «Аврора». Однако, сразу после тендера выяснилось, что негоже проводить перепись на китайских планшетах.

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Согласно смете, каждый планшет оценён в 16 тысяч рублей. Информации о том, кто производитель, а также технических характеристиках предоставлено не было. Тем не менее, для переписи должно было хватить. Единственно было не ясно, куда потом эти устройства девать. Но, как оказалось, российские производители планшетов подали жалобу в правительство о том, что были нарушены интересы отечественного производителя. 

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Всего в России есть 4 производителя, которые закупают планшеты в Китае и крепят на них свои шильдики, после этого проводят специальную сертификацию, которая и делает устройства российскими. Это: «Аквариус», НПП «Ителма», «Деловой офис» и «Крафтвей».

Как утверждают источники, правительство приняло решение закупить российские планшеты у этих компаний. При этом утверждается, что такой шаг приведёт к удорожанию закупки на 2 миллиарда рублей. Никто из сторон комментариев не давал.

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