Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

Кибератаки стали настоящей проблемой современности. Совсем недавно целый город подвергся мощному хакерскому взлому, целью которого было взять под контроль основные узлы, потребовав за доступ к ним огромный выкуп. И это далеко не единственный случай. Бывало, власти вынуждены были пойти на условия взломщиков, заплатив им 15 миллионов долларов. Такая же ситуация, только в меньших масштабах, происходит и со взломом пользовательских данных. По сведениям Microsoft, тысячи человек ежедневно сталкиваются с этой проблемой.

реклама

Старший консультант по безопасности софтверного гиганта решил дать несколько советов пользователям. Итак, всё сводится к тому, что на компьютер жертвы попадает зловред, который шифрует пользовательские данные, а после сообщает, что доступ к информации заблокирован и будет открыт только после того, как взломщик получит определённую сумму денег. Консультант даёт несколько рекомендаций, в числе которых создание резервных копий, а также хранение важных данных в облаке или на внешних носителях. Кроме того, он посоветовал использовать антивирусное ПО или специализированные программы для поиска вирусов. Одним словом, то, что знает практически каждая бабушка у подъезда.

реклама

Что до советов тем, кто уже подвергся атаке, старший консультант по безопасности предлагает просто не платить. По его мнению, нет гарантии, что ключ шифрования действительно вам отдадут, а может хакер предпочтёт потребовать ещё денег. Видимо, имеется в виду, что стоит забыть о потерянных файлах навсегда. Увы, на этом советы от старшего консультанта по безопасности Microsoft оканчиваются. Что же, имея таких консультантов, неудивительно, что последняя версия ОС Windows 10 кишит багами и уязвимостями.