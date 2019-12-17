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Если когда-либо выйдет игра, которая сможет сравниться по популярности с неумирающей GTA V, то, вероятно, это будет продолжение знаменитой серии - GTA VI. Поклонники и журналисты уже давно ждут анонса игры, вот только Rockstar оставалась глуха к просьбам фантов, не раскрывая никаких деталей. Похоже на то, что энтузиасты всё же нашли намёк на реальную дату анонса, который, к сожалению, случится очень нескоро.

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Подсказки были найдены в GTA Online. Так, гуляя по казино Diamond Casino & Resort, внимательные пользователи заметили, что на стенах появились две новые надписи: «Diamond 510» и «Service». Что любопытно, второе слово разбито на две части, образуя «Ser» и «Vice». Таким образом, если сложить вторую часть первого словосочетания и вторую часть второго слова, то получится: «510 Vice».

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Казалось бы, что в этом такого. Вот только вместе с новым обновлением была добавлена мадам Назар, которая открыто заявляет: «Я вижу цифры 5, 1, 0, 2, 0». И вот здесь и начинается самое интересное. По мнению читателей форума reddit, где и происходит обсуждение, может быть два варианта: либо выход новой версии GTA VI запланирован на 5 октября 2020 года, либо на 20 мая 2020 года. В настоящее время большинство склоняется к 5 октябрю. Кроме того, это может быть шуткой или просто ошибкой. Хотя, Rockstar вполне могла бы сделать такой тонкий намёк фанатам серии. Что до слова «Vice», то игроки полагают, что в новой части действие будет развиваться именно в этом регионе.