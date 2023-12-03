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Zelot
AMD готовит геймерам сразу два подарка: игровые Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D для сокета АМ4
Оба процессора поступят в продажу в начале 2024 года

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Не секрет, что сегодня Intel занимает больше 60% рынка настольных процессоров. Ситуация выглядит странно, ведь очень часто решения AMD дешевле и быстрее. Похоже, фанаты просто не могут заставить себя смотреть на вещи реально, а в результате делают не самый верный выбор. Если не копать слишком глубоко, то можно коснуться темы преемственности поколений. Итак, обычно Intel действует следующим образом: выпускает новое поколение процессоров на сокете, который не совместим с прошлыми поколениями. На следующий год позволяет пользователям усилить процессоры за счёт совместимости платформы, но на этом вся щедрость заканчивается. В итоге чаще всего платформа имеет минимальный жизненный цикл, что сильно ограничивает возможности владельцев. С AMD вы в такое положение никогда не попадёте, поскольку сокет АМ4 появился достаточно давно. Фактически, если вы в далёком 2018 году купили компьютер на базе процессора Ryzen 5 1600Х, то сегодня можете усилить систему за счёт более современных решений. 

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Даже если брать не самый дорогой камень, то можно рассчитывать на прибавку в 50% к игровой производительности, а это действительно очень много. При этом вам не потребуется заменять материнскую плату и даже переустанавливать операционную систему. Всё это сделало платформу АМ4 самой популярной за всю историю существования компьютеров. Может показаться, что всему хорошему приходит время уходить на покой. Возможно, но только не сокету АМ4, ведь даже в 2024 году AMD продолжит выпускать под него новые процессоры. И речь не о бюджетных моделях, которые никого не заинтересуют. Оказывается, Лиза Су готов нам настоящий сюрприз, ведь в продажу поступит несколько процессоров, основанных на технологии 3D V-Cache. Напомним, сегодня наиболее мощным решением на платформе АМ4 остаётся Ryzen 7 5800X3D. Несколько месяцев в продажу поступил Ryzen 7 5600X3D, который по какой-то причине оказался доступен исключительно на китайском рынке. 

Что же, на этот раз Ryzen 7 5700X3D и Ryzen 5 5500X3D будут продаваться по всему миру и смогут заинтересовать значительное количество любителей компьютерных игр. Инсайдеры уверены, что Ryzen 7 5700X3D получит 8 ядер и 16 потоков, а самой его слабой стороной будет низкая тактовая частота на уровне 4.1 ГГц. Для сравнения, более современный Ryzen 7 7700 демонстрирует довольно приличную производительность, но может разгоняться до 5.3 ГГц. Ryzen 7 5700X3D получит 96 Мб кэш-памяти L3 и TDP на уровне 105 Вт. Что до Ryzen 5 5500X3D, то речь идёт о 6-ядерном камне, который сможет разгоняться до 4 ГГц и получит всё те же 96 Мб кэш-памяти третьего уровня. Эксперты полагают, что в данном случае тактовая частота не так важна, поскольку в дело вступает именно технология 3D V-Cache. Оба камня окажутся сбалансированными и могут рассчитывать на приличную производительность. Приводятся некоторые аналогии с существующими на рынке моделями, но подобные инсайды явно преждевременны. О цене ничего не сказано, а релиз должен состояться уже в начале 2024 года. Есть мнение, что перед нами так называемая отбраковка, полученная в ходе производства Ryzen 7 5800X3D. Именно это может объяснить пониженные тактовые частоты и урезания нерабочих ядер. Всё это позволит AMD избавиться от складских запасов, а также порадует обычных геймеров, которые уже начали скучать на платформе АМ4.

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Что любопытно, это не все анонсы на сокете АМ4, которые нас ожидают. Оказывается, в продажу поступят ещё два процессора, имеющий довольно мощный графический чип. Это: Ryzen 5 5600GT и Ryzen 5 5500GT. Сегодня в продаже можно встретить Ryzen 5 5600G и Ryzen 7 5700G, поэтому не совсем ясно, какое положение займут обновлённые версии. Насколько быстрыми окажутся новые APU, сказать пока сложно, поскольку информации на эту тему у инсайдеров просто нет. Ну и на закуску будет представлен 8-ядерный камень начального уровня Ryzen 7 5700. Предполагается, что тактовая частота окажется на уровне уже существующего в продаже Ryzen 7 5700Х, а вот вместо 36 Мб кэш-памяти второго и третьего уровня новинка получит всего 20 Мб. Утверждается, что продажи всех пяти процессоров стартуют в начале февраля, а анонс состоится в январе. Больше информации появится немного позднее, а пока можно просто порадоваться, ведь у владельцев старых компьютеров на сокете АМ4 будет реальный шанс обновить свой компьютер с минимальными затратами. 

#процессоры #ryzen 7 5700x3d #ryzen 5 5500x3d
Источник: wccftech.com
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