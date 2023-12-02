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Zelot
Американские эксперты назвали преимущества российского Су-30СМ над устаревшим французским Rafale
Своим мнением на эту тему поделились эксперты Military Watch Magazine

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В последние два года наблюдается стремительный рост военных бюджетов ряда стран. Европа пытается увеличить производство боеприпасов и техники, а в США строят ещё более масштабные планы. Такими темпами военный бюджет Америки скоро перевалит за 1 триллион, а эксперты отмечают, что положение на мировом рынке оружия становится всё более сложным. Проблема в том, что многие страны сталкиваются с политическим давлением США и союзников и вынуждены закупать далеко не самые лучшие боевые единицы. Европейские страны в этом плане ещё более зависимы, а многие из них выстроились в очередь за американским F-35 и готовы платить за самолёт больше 100 миллионов долларов. Аппетиты американских промышленников постоянно растут, а в итоге потенциальным клиентам навязывают столько дополнительных опций, что итоговая стоимость пакета превосходит цену самих истребителей. 

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И всё же, спрос на российское оружие есть, он стабильный, а многие аналитики уверены, что после завершения СВО многие страны захотят закупать в РФ технику, которая хорошо показала себя во время выполнения боевых задач. Похоже, мы становимся свидетелями того, как меняются мировые тренды, поскольку 30 ноября заместитель главнокомандующего ПВО Казахстана и руководитель главного управления вооружений поведал прессе любопытные детали о новом военном контракте. Ержан Нильдибаев заявил, что его страна сделал выбор в сторону российских истребителей Су-30СМ вместо конкурирующего предложения Франции, настойчиво предлагавшей свой Rafale. Он пояснил, что планы Министерства обороны Казахстана включают закупку десяти Су-30СМ в период с 2023 по 2024 годы. Нильдибаев подчеркнул, что выбор в пользу Су-30 обусловлен превосходством данного вида самолётов в соотношении «качество-цена» по сравнению с французскими истребителями. Политик отметил, что Су-30 обладает целым рядом важных преимуществ, поэтому нет ничего удивительного, что власти Казахстана выбрали именно этот вариант. 

Напомним, уже достаточно давно французская компания Dassault Aviation активно продвигала свои самолёты Rafale на рынках Казахстана и Узбекистана. Особенно активны французы были в последние месяцы, но так и не добились успехов. Стоит учитывать, что обе страны имеют на балансе советскую технику, поэтому выбор в сторону российского самолёта кажется не только логичным, но и оправдан с технической точки зрения. Так, в Казахстане присутствуют ударные истребители МиГ-27, которые планируется выводить из эксплуатации в ближайшее время. На смену им придут более мощные Су-30СМ, об эффективности применения которых в рамках СВО не раз писали Западные журналисты. Эксперты Military Watch Magazine полагают, что техническая преемственность сыграла свою роль, поскольку переучить пилотов с советского самолёта на российский гораздо проще, чем подготовить экипаж для работы с французским Rafale.

Также отмечается, что решение Казахстана выбрать Су-30 вместо Rafale похоже на то, как повёл себя Алжир в 2000-х годах, когда французский истребитель также не вызвал никакого интереса у местных властей. Су-30СМ является более новой модификацией Су-30МКА, которую Алжир приобрёл у России. Так, обе модели производятся на Иркутском авиационном заводе и основаны на Су-30МКИ, принадлежащему к поколению «4+». Истребители получили новые двигатели с управлением вектором тяги и радарами с фазированной решёткой, что обеспечивает им высокие боевые характеристики. Американские эксперты констатируют, что Су-30СМ действительно обладает большей дальностью полёта и способностью нести более значительные боевые нагрузки по сравнению с Rafale. Радар Су-30 обеспечивает более высокий уровень ситуационной осведомлённости, поскольку и превосходит по всем показателям сильно устаревший на Rafale RBE2. 

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Указанная выше модификаций Су-30СМ оснащена радиолокационной системой с фазированной решёткой Н011М «Барс» с максимальной дальностью обнаружения целей до 400 километров. Эксперты отмечают, что стоимость эксплуатации Rafale может быть ниже, а вот общая цена контракта российских истребителей более выгодна, что делает Су-30СМ более привлекательным здесь и сейчас. Также в Military Watch Magazine напоминают, что истребители Rafale несовместимы с уже имеющимися в вооружении Казахстана системами. Но дело не только в этом ведь в последнее время всё больше государств указывают на неприятную тенденцию, присущую Западному оружию. Дело в том, что никто не застрахован от того, что тот или иной поставщик не откажется от своих обязательств под давлением со стороны США. Обычно в таких случаях ссылаются на санкции, прикрываясь демократическими ценностями. Похоже, в Казахстане не хотят испытывать удачу, полагаясь на обещания французов вести дела честно. 

#истребители #су-30см #rafale
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