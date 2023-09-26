Янки полагают, что многие характеристики российского истребителя не подтверждены, а сам он выпущен в недостаточном количестве

Помните фильм «Тёмный рыцарь», когда Джокер рассказывал о психологии людей? По его словам, когда происходит нечто непредвиденное, то в обществе наступает паника. Ну а в случае, если мы получим информацию о предстоящих событиях заранее, то будем воспринимать те или иные факты как нечто укладывающиеся в рамки допустимого. Выходит, что очень часто ключевое значение играет фактор неожиданности, чем активно пользуются не только преступники, но и военные. К примеру, Америка тщательно хранит свои секреты, часто распространяя ложную информацию о тех или иных видах вооружения. Фактически, потенциальные противники никогда точно не знают реальные характеристики тех или иных типов вооружения, ну а всё это работает в обе стороны. По данным журналистов 19FortyFive, есть все основания полагать, что Россия может использовать свои незаметные истребители Су-57 для ударов по тем или иным объектам на территории Украины, включая системы ПВО. Самолётам пятого поколения приписывают активное участие в СВО, а значит не исключены удары и по украинским истребителям и бомбардировщикам. Всё это не имеет документальных подтверждений, но американские эксперты полагают, что Су-57 представляет потенциальную угрозу для блока НАТО.

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Особенно опасны некоторые характеристики, делающие истребитель универсальным охотником. Так, самолёт нельзя назвать невидимкой, поскольку отражающая способность у F-22 выше, но по сравнению с другими российскими самолётами Су-57 действительно представляет большой шаг вперёд. При этом он способен не только скрытно подобраться к цели, но и может пройти расстояние до 3500 километров, развивая пиковую скорость до 2500 км/ч. Ничего подобного у широко разрекламированного F-35 нет, но указанные выше аналитики отмечают трудности с определением реальных боевых возможностей российской машины. Дело в том, что сомнения вызывают вычислительные возможности, точность средств разведки, не говоря уже о системах наведения, о которых американцы решительно ничего не знают. Именно поэтому там делают вывод только на основании уже известных показателей и пытаются понять, кто из истребителей пятого поколения выйдет из боя победителем.

Отмечается, что F-35 продемонстрировал в военных учениях, что его компьютеры и высокоточные датчики дальнего действия способны обнаруживать и уничтожать множество вражеских истребителей с больших расстояний, оставаясь незамеченным. А вот способен ли российский истребитель на такие подвиги, американцам неясно. Теоретически, он должен быть во всём лучше действующего Су-35, но насколько С-57 превосходит истребитель четвёртого поколения, определить сложно. По имеющейся информации, Су-57 оснащён радаром с активной фазированной решёткой и инфракрасной системой поиска и сопровождения. Однако, как эта система сравнивается с аналогичной системой, установленной на истребителях Block III Super Hornet ВМС США, остаётся загадкой. Точно также вызывает вопросы способность поражать объекты на дальнем расстоянии. В прессе писали о поступлении на вооружении ракеты, с дальностью свыше 200 километров (до 400 километров), но документальных подтверждений и реального попадания по целям не было зафиксировано.

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В итоге американские журналисты действительно считают российский истребитель опасным соперником для F-35, но только в перспективе. Дело в том, что главной проблемой Су-57 является его ограниченное количество в эксплуатации. Согласно открытым источникам, сейчас в действующем состоянии находится от 4 до 15 истребителей, тогда как Минобороны РФ планирует закупить всего 76 таких самолётов в следующие пять лет. В то время как США уже имеют более 300 самых современных F-35 в последней модификации, не учитывая растущего числа F-35 у союзников. Это создаёт неравное соотношение сил и возможность формирования массированных ударов и оперативных групп. Аналитики отмечают, что особенно перспективным направлением считается использование беспилотных систем для поддержки и сопровождения истребителей пятого поколения. Так, ВВС США продемонстрировали способность взаимодействия и обмена информацией между F-35 и беспилотником «Валькирия», что открывает новые тактические возможности для проведения более эффективных операций. У России имеется свой беспилотник С-70 «Охотник», который по бумагам обладает довольно внушительными характеристики.