Одновременно с этим наблюдается рост товарооборота продукции двойного назначения между РФ и Китаем

Известно, что на территории Украины на момент начала СВО было сосредоточено огромное количество техники, выпущенной в советское время. В какой-то момент из-за высокой интенсивности боевых действий всё это начало заканчиваться, ну а сегодня ВСУ преимущественно используют оружие и бронетехнику стран НАТО. Поставки осуществляют десятки государств, тогда как так называемые союзники России придерживаются нейтральной позиции. Очевидно, что определённая помощь оказывается, но российские эксперты отмечают, что страна и сама способна выпускать достаточное количество вооружений всех типов. О проблемах, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс РФ поведал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Давайте сокращённо перечислим основные моменты его заявления.

Фиксируется стремительный рост объёмов месячных поставок оружия и бронетехники: предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс России, добились значительного прогресса, при котором объем месячных поставок средств поражения превысил размеры суммарного заказа за прошлый год. Это свидетельствует о том, что ОПК РФ способен обеспечить потребности СВО в современном оружии. Наблюдается необходимость в дополнительных специалистах: в контексте увеличивающегося объёма производства вооружений и специальной военной техники, оборонным предприятиям России необходимы 16 тысяч новых специалистов. Преимущественно речь идёт об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале. Требуется развивать партнёрство с региональными руководителями: Денис Мантуров обратился к руководителям регионов с просьбой активно содействовать в решении проблемы нехватки кадров. Он предложил привлечь службы занятости, другие предприятия и высшие учебные заведения для привлечения выпускников на оборонные предприятия. ОПК нуждается в дополнительных инвестициях: государство направляет значительные финансовые ресурсы на развитие оборонно-промышленного комплекса. Эти средства используются, в частности, на субсидирование ускоренной подготовки предприятий для увеличения объёмов производства востребованных образцов вооружения и военной техники, а также на капитальное строительство и реконструкцию производственных мощностей на некоторых предприятиях.

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Эксперты отмечают, что наблюдается не только рост производства ОПК внутри РФ, но и налаживаются более тесные связи с зарубежными партнёрами. По информации журналистов Politico, сотрудничество между Китаем и Россией в области продукции двойного назначения привлекает внимание европейских и американских политиков. Отмечается, что Россия стала главным бенефициаром китайской продукции двойного назначения, купив у Китая беспилотные летательные аппараты на сумму более 100 миллионов долларов в 2023 году. Этот показатель в 30 раз превышает импорт подобного оборудования, поставляемого на Украину. Кроме того, рост экспорта китайской керамики для изготовления бронежилетов в РФ составил 69% и достиг отметки в 225 миллионов долларов. В то время как поставки этого вида керамики на Украину снизились на 61% до 5 миллионов долларов. Также наблюдается увеличения материалов и запчастей, которые служат для производства тепловизоров и многих других электронных изделий.

Эксперты указывают, что все поставляемые товары не относятся к категории летального оружия, но при этом позволяют создавать технологии и реализовывать тактические планы, которые были невозможны ранее. Журналисты напоминают, что стремительное увеличение товарооборота между Россией и Китаем заметно с начала украинского конфликта. Общий товарооборот между Москвой и Пекином существенно возрос, с ростом на более чем 40% за период с января по апрель 2023 года, превысив отметку в 73 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Предполагается, что чем больше Европа и США будут пытаться давить на Китай и вводить санкции, тем более тесным станет сотрудничество этой страны с Россией.