Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Zelot За пост начислено вознаграждение
ОПК РФ вышел на новый уровень – за 1 месяц 2023 выпущено продукции больше, чем за весь 2022 год
Одновременно с этим наблюдается рост товарооборота продукции двойного назначения между РФ и Китаем

реклама

Известно, что на территории Украины на момент начала СВО было сосредоточено огромное количество техники, выпущенной в советское время. В какой-то момент из-за высокой интенсивности боевых действий всё это начало заканчиваться, ну а сегодня ВСУ преимущественно используют оружие и бронетехнику стран НАТО. Поставки осуществляют десятки государств, тогда как так называемые союзники России придерживаются нейтральной позиции. Очевидно, что определённая помощь оказывается, но российские эксперты отмечают, что страна и сама способна выпускать достаточное количество вооружений всех типов. О проблемах, с которыми сталкивается оборонно-промышленный комплекс РФ поведал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Давайте сокращённо перечислим основные моменты его заявления.

  1. Фиксируется стремительный рост объёмов месячных поставок оружия и бронетехники: предприятия, входящие в оборонно-промышленный комплекс России, добились значительного прогресса, при котором объем месячных поставок средств поражения превысил размеры суммарного заказа за прошлый год. Это свидетельствует о том, что ОПК РФ способен обеспечить потребности СВО в современном оружии.
  2. Наблюдается необходимость в дополнительных специалистах: в контексте увеличивающегося объёма производства вооружений и специальной военной техники, оборонным предприятиям России необходимы 16 тысяч новых специалистов. Преимущественно речь идёт об инженерных кадрах, технических специалистах и рабочем персонале.
  3. Требуется развивать партнёрство с региональными руководителями: Денис Мантуров обратился к руководителям регионов с просьбой активно содействовать в решении проблемы нехватки кадров. Он предложил привлечь службы занятости, другие предприятия и высшие учебные заведения для привлечения выпускников на оборонные предприятия.
  4. ОПК нуждается в дополнительных инвестициях: государство направляет значительные финансовые ресурсы на развитие оборонно-промышленного комплекса. Эти средства используются, в частности, на субсидирование ускоренной подготовки предприятий для увеличения объёмов производства востребованных образцов вооружения и военной техники, а также на капитальное строительство и реконструкцию производственных мощностей на некоторых предприятиях.

реклама

Эксперты отмечают, что наблюдается не только рост производства ОПК внутри РФ, но и налаживаются более тесные связи с зарубежными партнёрами. По информации журналистов Politico, сотрудничество между Китаем и Россией в области продукции двойного назначения привлекает внимание европейских и американских политиков. Отмечается, что Россия стала главным бенефициаром китайской продукции двойного назначения, купив у Китая беспилотные летательные аппараты на сумму более 100 миллионов долларов в 2023 году. Этот показатель в 30 раз превышает импорт подобного оборудования, поставляемого на Украину. Кроме того, рост экспорта китайской керамики для изготовления бронежилетов в РФ составил 69% и достиг отметки в 225 миллионов долларов. В то время как поставки этого вида керамики на Украину снизились на 61% до 5 миллионов долларов. Также наблюдается увеличения материалов и запчастей, которые служат для производства тепловизоров и многих других электронных изделий.

Эксперты указывают, что все поставляемые товары не относятся к категории летального оружия, но при этом позволяют создавать технологии и реализовывать тактические планы, которые были невозможны ранее. Журналисты напоминают, что стремительное увеличение товарооборота между Россией и Китаем заметно с начала украинского конфликта. Общий товарооборот между Москвой и Пекином существенно возрос, с ростом на более чем 40% за период с января по апрель 2023 года, превысив отметку в 73 миллиарда долларов по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Предполагается, что чем больше Европа и США будут пытаться давить на Китай и вводить санкции, тем более тесным станет сотрудничество этой страны с Россией.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аналитика #сво #политика
Источник: topwar.ru
рекомендации
RTX 3070 за 40тр c началом
4070 Ti Gigabyte за 80 тр в Регарде
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
MSI 4060 Ti за 44 тр в Регарде
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

МИД России не оставит без ответа сегодняшнюю атаку украинских дронов на Крым и Москву
Скотт Риттер опубликовал своё расследование касательно Владимира Зеленского
Кассетные боеприпасы НАТО: как они работают, какие бывают типы и почему их отправляют на Украину
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В Беларуси заметили 10-ю колонну ЧВК "Вагнер", которая движется по измененному маршруту
17
Военкоры: Прорвана оборона ВСУ у Сватово-Кременной и ВС РФ вошли в Новоегоровку
4
ВСУ стали применять "сенсорные мины" с термобарическим зарядом, реагирующие на движение
+
ЧВК Вагнер возобновляет набор сотрудников
9
В сети появилось видео совместного полёта тяжелого дрона С-70 "Охотник" и борта ВКС РФ
+
Инженеры ВСУ после хейта скопировали российские "Мангалы" и стали устанавливать их на свои танки
13
Портативная консоль AYANEO KUN получит 8,4″ 2,5K дисплей, а SLIDE — корпус слайдер с клавиатурой
2
Верховный лидер Ирана потребовал выдать сжегшего Коран шведского политика для повешенья
1
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
14
На Украине замечены модернизированные Bradley, защищённые реактивной броней BUSK III
2
"Аллигатор" обновился: в сети появились снимки усовершенствованного вертолёта Ка-52М
+
Новое фото Tesla Cybertruck лишает иллюзий по поводу вместительности «переднего багажника»
3
Американский бронетранспортёр MaxxPro увяз в песках донбасских дорог
+
Китайский бомбардировщик-невидимка поднялся в воздух с новыми двигателями
13
В Сети появились кадры поражения танка Leopard 2 дроном-камикадзе «Ланцет»
2
ИИ сдал квалификационный экзамен на медика
1
Представитель ГУР МО Юсов о взрывах в Москве: Этот процесс будет набирать обороты с каждым днем
4
Ещё не вышедшая видеокарта Intel Arc A580 протестирована в одном из бенчмарков
2
Скоро в России можно будет избавиться от пластиковых водительских прав
+
В сети появилось новое видео поражения "Ланцетом" танка Leopard
3

Популярные статьи

«Ланцет» - бесшумный, точный, беспощадный - как дешёвый российский БПЛА оказался самым эффективным
7
Как российский дрон смог уничтожить натовскую ЗРК Spada и что в этом необычного
5
"Горячая" новинка - что представляет собой ТОС-2, преемник "Буратино" и "Солнцепёка"
11
Почему сделка Монголии и американской SpaceX вызвала большой переполох в Китае
1
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
14
Собираем быстрый компьютер, который позволит поиграть во все новые игры 2023 года за копейки
7
Самый быстрый игровой ПК, который только можно купить за деньги – собираем компьютер за 500 000р
19
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
1
Почему я больше никогда не стану покупать жёсткие диски – 5 причин выбрать SSD для игр и фильмов
9
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 75 тысяч рублей для любых игр на ультра с 60+ FPS (Июль)
4

Сейчас обсуждают

Бравый капрал Sitronix
19:42
Вот это я понимаю! 👍
Обходим блокировки в EGS и получаем бесплатно The Elder Scrolls Online
Богдан Джанан
19:41
Ждём вертолеты как в Дюне
Для нейросети поставили задачу перепроектировать крылья самолёта
Александр Михайлов
19:40
К слову, раз уже пошла речь про настройку языков. Как в Windows без установки стороннего ПО (да, я знаю про пунто свичер, но это костыль) настроить переключение языков по caps-lock? И так, чтобы не пр...
Обзор Wubuntu 11.3 (KDE): Перезагрузка
Sergiu Bunacalea
19:36
С dlss вполне играбельно, а в нативе 7900xtx тоже не тянет в 60 кадров, впрочем как и 4090: https://youtu.be/nhZBsn0minU
Анализ рынка игровых видеокарт в июле 2023 года — актуальные модели от бюджетных до топовых
Vlad Gorbunov
19:35
Это верно, автор статьи полностью не компетентен в данных вопросах.
Парная охота: В воздухе замечен тяжелый беспилотник С-70 "Охотник" в связке с истребителем ВКС РФ
Артём Николаев
19:34
Если сериал вышел в 2015, а Зеленский сел в кресло в 2019, это реально воплощение долгосрочной стратегии. Not bad. В России же месяц - уже зона бифуркации.
Скотт Риттер опубликовал своё расследование касательно Владимира Зеленского
Crouse
19:34
И зачем это все для иксбоксов - ввезенных с параллельным импортом и выдающих ошибку ? А на компе, кто таким заморачиваться будет 0.01%=). Возвращаемся в старые добрые времена, поднять паруса =)
Получаем Xbox Game Pass бесплатно каждый месяц
Demiurg666
19:31
"Совершенно невообразимые масштабы военного производства" - и невообразимый дефицит бюджета...
Годовой объём боеприпасов Россия теперь производит за месяц — глава Минпромторга
Андрей Мальцев
19:30
Так их же, вроде бы, в США уже начинали учить? Или "лыко-мочало- начинай сначала"?
Министр обороны Украины: обучение пилотов ВСУ управлению F-16 начнется в августе
FelsheR-BAN100904
19:28
не понимаю по вашему, ты вторую медальку хочешь? Харя треснет)
Лагерь ЧВК "Вагнер" в Осиповичах полностью заполнен, колонны меняют направление движения
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем