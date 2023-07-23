Американские аналитики полагают, что некоторое влияние всё же есть, а значит Запад идёт верным путём

Ещё несколько лет казалось, что США и Европа никогда не пойдут на жёсткие санкции в отношении России. Аналитики всех мастей говорили о том, что такое невозможно, но реальность показала, что для достижения своих целей Запад готов даже на экономические потери. По мнению журналистов Fox News, активную помощи Москве в обходе санкций оказывает Иран, поскольку исламская республика страдает от ограничительных мер с 1979 года. Ещё недавно в США посмеивались, когда слышали подобные заявления, но сегодня в Белом доме встревожены новыми политическими соглашениями, которые заключает Россия.

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В Fox News пишу, что Москва продолжает расширять связи с Тегераном, создавая так называемую альтернативную сеть альянсов. По словам бывшего посла США в Польше, сегодня союзники России представляют собой международных изгоев, а помощь Москве оказывается по расчёту. Дэниел Фрид отмечает, что одной из областей сотрудничества является поставка боевых беспилотников от Ирана для российской армии. Обе страны также стремятся справиться с экономическим давлением, вызванным западными санкциями, и улучшают финансовую координацию банковских систем. Аналогичного мнения придерживаются и другие эксперты, например, старший научный сотрудник Фонда защиты демократии обратил внимание на то, что Россия берёт на карандаш разработанные иранцами тактики обхода санкций и занимается укреплением политических, военных и экономических связей с Тегераном. Бенам Бен Талеблу напоминает, что Иран мастерски овладел методами обхода санкций, и сейчас помогает России освоить эти уроки.

Эксперты напоминают, что одной из основных отраслей экономики Ирана является экспорт нефти. Вопреки американским санкциям, Тегеран успешно занимался торговлей нефтью и смог увеличить добычу до новых максимумов, что, несомненно, привлекло внимание российских властей. При этом Запад так и не смог принудить все страны строго соблюдать санкции, а в результате некоторые государства не опасаются последствий и покупают «чёрное золото» у исламского государства. Журналисты отмечают умение Тегерана маскировать свои корабли, изменяя идентификационные коды и осуществляя перегрузки топлива на другие суда, чтобы обойти международное отслеживание. Также, Иран располагает крупной сетью по отмыванию денег, что помогает возвращать в страну миллиарды долларов от продажи нефти. Недавно США объявили о намерении бороться с теневой банковской системой Ирана, которая позволяет организациям, находящимся под санкциями, вести бизнес с иностранными клиентами. По словам конгрессмена от штата Флорида, всё это вынуждает Америку ужесточать санкции, а также следить за их выполнением. Джаред Московиц уверен в том, что санкции против Ирана и России являются правомерными и крайне важны для поддержания демократии на планете.

В США напоминают о частичном успехе санкций, ведь инфляция в Иране достигает 40% в год, а торговый дефицит в 6.5 миллиарда долларов тянет экономику вниз. Наблюдаются проблемы и у Экономики РФ, ведь ВВП в 2022 году упал на 2.1%. Эксперты уверены в том, что даже несмотря на то, что Иран и Россия нашли способы обойти западные ограничения, давление на эти страны продолжает возрастать. Цель санкций – вызвать экономический стресс, а значит даже если России удалось снизить эффективность удара, определённое влияние на финансовый сектор есть. Дэниел Фрид констатирует, что попытки обойти санкции заметны, но ограничения оказывают сдерживающий эффект, а это именно то, чего и добивались на Западе.