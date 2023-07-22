Пригожину придётся работать по законам союзного государства

После событий 24 июня по сети начали ходить слухи, согласно которым Пригожин сворачивает свою деятельность на территории России. В итоге данные подтвердились, поскольку бизнесмен закрыл часть медийных проектов, а после начал релокацию активов. Похоже, после попытки мятежа российские власти поставили Пригожину ряд условий, ну а сегодня стало известно о том, что вместе с подразделениями ЧВК «Вагнер» в Беларусь переезжает и финансовая активность бизнесмена. Как стало известно, недавно на территории союзного государства была зарегистрирована новая компания под названием ООО «Конкорд Менеджмент и Консалтинг».

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Похоже, регистрация прошла ещё 19 июля, но информация об этом появилась после того, как компания была внесена в Единый государственный регистр юридических лиц и индивидуальных предпринимателей министерства юстиции Белоруссии. Согласно официальным данным, местом регистрации числится деревня Цель в Осиповичском районе Могилевской области. Таким образом место регистрации компании совпадает с местоположением основного полевого лагеря ЧВК «Вагнер». Неясно, что происходит с бизнесом Пригожина в России, поскольку данных об этом нет. Напомним, он занимался поставками продуктов питания в школы и многие другие учреждения, включая армию РФ.

Даже если часть бизнес интересов Пригожина и останется в России, то какое-то время ему придётся работать в рамках белорусского законодательства. Напомним, в настоящее время ЧВК «Вагнер» завершает переброску своих основных отрядов в Беларусь, где активно расширяет полевой лагерь в районе Осиповичей. Именно этот лагерь станет временной базой для тысяч бойцов, которые были выведены из других полевых лагерей, а также из учебного центра в Молькино. Командиры ЧВК «Вагнер» уточняют, что полная релокация отрядов и процесс сворачивания баз завершится 30 июля.

Ранее сообщалось, что переброшенные подразделения ЧВК «Вагнер» присоединятся к региональной группировке войск союзного государства. Отдельно отмечается, что финансирование «вагнеровцев» будет осуществляться из средств российского Министерства обороны, а не из бюджета Белоруссии. В настоящее время инструкторы ЧВК «Вагнер» активно сотрудничают с белорусской армией, передавая боевой опыт. Особенно встревожились польские власти, поскольку тренировочный лагерь разместили недалеко от Бреста.