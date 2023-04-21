В мае 2023 года астрономы и любители небесных явлений смогут насладиться несколькими уникальными событиями на небосклоне.

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Наиболее ярким из них будет полное лунное затмение, которое произойдет 16 мая. В этот день Луна окажется наиболее близка к Земле, что сделает ее видимой и величественной. Затмение начнется в 19:45 по московскому времени и продлится до 23:04. Во время затмения Луна приобретет красный оттенок, создавая уникальную атмосферу на небосклоне.

Еще одним захватывающим событием будет взрыв суперновой звезды в галактике M51 в первой половине мая. Это явление будет видно невооруженным глазом, что является редкостью, и станет настоящим подарком для поклонников астрономии.

Кроме того, в мае 2023 года можно будет наблюдать другие интересные явления на небосклоне. Например, 6 мая Меркурий достигнет своей наибольшей восточной элонгации, что сделает его видимым на рассвете.

26 мая Марс и Луна сблизятся на небосклоне, создавая красивую картину для наблюдения.

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Май 2023 года обещает быть насыщенным и интересным для любителей астрономии. Эти уникальные события на небосклоне не следует упускать, поскольку они могут подарить незабываемые впечатления.