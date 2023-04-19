Инженеры NASA продолжают отмечать успехи марсианского вертолета Ingenuity, который совершил свой 50-й полет на Красной планете. Этот летательный аппарат, который был разработан в качестве демонстрации технологии, вновь установил рекорд, пролетев 322 метра за 145,7 секунды и поднявшись на высоту в 18 метров. С каждым полетом Ingenuity продолжает удивлять своих создателей, превзойдя все ожидания.

Марсианский вертолет Ingenuity стоит на Марсе

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Ingenuity был отправлен на Марс в феврале 2021 года, и уже через несколько недель после приземления стал первым летательным аппаратом, который успешно взлетел и приземлился на другой планете. Изначально планировалось провести только пять полетов, но Ingenuity продолжает свой миссию, пролетая все большие расстояния и открывая новые возможности для будущих исследований.

Каждый полет Ingenuity сопровождается сбором данных, которые могут быть использованы учеными при разработке новых вертолетов для будущих марсианских экспедиций. Кроме того, вертолет стал незаменимым помощником для команды марсохода Perseverance, предоставляя новые снимки и данные для анализа.

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Сейчас команда Ingenuity готовится к следующему полету, который планируется с изменением местоположения, прежде чем вертолет отправится исследовать район «Перевал Фолл-Ривер» в кратере Джезеро. Успехи Ingenuity продолжают вдохновлять ученых и инженеров по всему миру, доказывая, что летательные аппараты могут служить передовыми разведчиками для будущих планетарных экспедиций и открывая новые возможности для исследований Красной планеты.