Европейское космическое агентство (ESA) сообщило о первых успехах космического аппарата Juice, направленного к Юпитеру. Juice начал свое восьмилетнее путешествие 14 апреля 2023 года и уже успел сделать первые снимки на своем пути. Камера наблюдения Juice 1 (JMC1) сделала изображение Земли и развернутой солнечной батареи Juice, а JMC2 запечатлела снимок неразвернутой антенны Radar for Icy Moons Exploration (RIME).

Фото земли с борта космического аппарата Juice

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В настоящее время Juice разворачивает свои приборные штанги и антенны для начала работы. Для контроля этого процесса космический аппарат оборудован двумя камерами наблюдения, JMC1 и JMC2. JMC1 позволяет увидеть развернутые антенны, а JMC2 предназначена для мониторинга сложного развертывания антенны RIME. Антенна RIME находится в походной конфигурации и будет разворачиваться поэтапно в ближайшие дни. Будут сделаны изображения, чтобы зафиксировать полное развертывание.

Космический аппарат Juice

Juice должен будет совершить несколько облетов спутников Юпитера, включая Каллисто, Европу и Ганимед, прежде чем выйти на орбиту вокруг Ганимеда, чтобы достичь цели в 2031 году. По мере выполнения миссии научная камера с высоким разрешением будет подключаться к сети, чтобы снимать спутники Юпитера крупным планом. Две камеры мониторинга будут отправлять изображения пролетов на пути к Юпитеру.

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Juice работает на солнечной энергии и является одним из крупнейших космических аппаратов Европейского космического агентства. С помощью этой миссии ученые надеются узнать больше о Юпитере и его спутниках, включая их структуру, состав и происхождение, а также о том, как они могут помочь понять происхождение нашей Солнечной системы