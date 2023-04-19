В пятницу, 14 апреля, космический аппарат JUICE отправился в десятилетнюю миссию, направленную на исследование Юпитера и его трех ледяных спутников. Утренний старт ракеты-носителя "Ариан-5" из Французской Гвианы, на побережье Южной Америки, был безукоризненным. JUICE предстоит изучить самую большую планету Солнечной системы и трех покрытых льдом спутников – Европу, Каллисто и Ганимед. Ученые полагают, что на этих спутниках могут существовать подледные океаны с морской жизнью.

Космический аппарат, размером с небольшой автобус, преодолеет 6,6 миллиардов километров, совершив 35 облетов вокруг Юпитера. Он также выйдет на орбиту Ганимеда, главной цели миссии. Ганимед является самым большим спутником Солнечной системы, обладает собственным магнитным полем и подледным океаном, содержащим больше воды, чем мировой океан на Земле.

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Для защиты чувствительной электроники от радиации, JUICE была обернута свинцом и тепловыми одеялами, что обеспечит ее работу в условиях экстремальной холодности – минус 230 градусов по Цельсию. Солнечные панели зонда простираются на 27 метров, чтобы максимально использовать солнечный свет.

Зонт JUICE

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К концу следующего года НАСА планирует отправить к Юпитеру более хорошо защищенный космический зонд Europa Clipper на более мощной ракете SpaceX, который долетит до Юпитера быстрее, чем JUICE. Два аппарата будут работать вместе для изучения Европы. Если JUICE подтвердит наличие подледных океанов, следующим шагом будет отправка буров для проникновения под толщу льда и, возможно, даже подводных лодок. Ученые готовы быть креативными в своих исследованиях и считают, что научная фантастика может стать реальностью.