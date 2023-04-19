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Алексей Карпик За пост начислено вознаграждение
"Спектр-УФ": новый космический аппарат, призванный изменить наше понимание Вселенной
Роскосмос готовится к запуску нового космического аппарата "Спектр-УФ", который будет использоваться для изучения космических объектов в ультрафиолетовом диапазоне. Этот проект был разработан в соответствии с Федеральной космической программой и уже вызвал большой интерес у научного сообщества.
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Узел вторичного зеркала телескопа

Одной из главных особенностей "Спектра-УФ" является его конструкция. Аппарат оснащен телескопом, который позволяет получать изображения космических объектов с высоким разрешением. Кроме того, он оснащен спектрометром, который позволяет анализировать свет, излучаемый космическими объектами, и определять их состав.

Инженеры, задействованные в разработке "Спектра-УФ", использовали самые современные технологии и материалы, чтобы создать максимально эффективный и надежный космический аппарат. Они также учли все возможные риски и разработали систему аварийного отключения, которая позволит предотвратить повреждение аппарата в случае нештатной ситуации.

 

Космический телескоп "Спектр-УФ"

Запуск "Спектра-УФ" запланирован на 2028 год, однако научное сообщество уже с нетерпением ждет  результатов его работы. Аппарат будет использоваться для изучения различных космических объектов, включая звезды, галактики и планеты. Ученые надеются, что данные, полученные с помощью "Спектра-УФ", помогут им лучше понять происхождение и эволюцию космических объектов и расширят наши знания о Вселенной в целом.

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Несколько независимых источников подтверждают, что запуск "Спектра-УФ" будет одним из самых ожидаемых событий в отечественной космической индустрии. Этот проект демонстрирует, что Роскосмос продолжает развиваться и использовать самые современные технологии для достижения своих целей в изучении космоса.

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#техника #космос #наука #роскосмос #кос
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Антон Воронврот
16:22
давай разберемся, у меня есть лиц. дум и дум етернал. 2к все ультра без длсс. сегодня сделаю прогон, если там рил 30фпс, а на 3060 будет больше за счет памяти, то я снимаю шляпу
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:21
в думе меня смутило, что у меня даже в 4к на ультре не было такого унылого фпс. в 2к всегда стабильно больше 100, на видосе умудрились 30 фпс выдать
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:19
хня на постном масле, надо смотреть самому, не верю чтобы при одинаковых настройках так резалась текстура.
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
RadeoForce
16:17
то есть, тебя не смутила ситуация в Думе, например? Ты видос-то глянь. Снизить текстуры, серьезно? Зачем, если хуанг это сделал за тебя
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Антон Воронврот
16:15
эксперт Эд: Стим это малая часть по которой нельзя сделать выборку, а процы тестируют в 4к.
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
хахахер
16:14
ну так
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Антон Воронврот
16:14
бл, ну ты рофлишь? где то есть такой упор чтобы были статоры? или микрофризы, все компенсируется ОЗУ. а текстуры немного снизить, не судьба? 6700 все равно не догоняет 3070, даже в 4к. искусственно гн...
ТОП-3 комплектующих для ПК в ритейле РФ на апрель 2023 года
Игорь Быков
16:11
Даже свастон прималевать не забыли)) хотя пропагандоны как всегда, их "хрючево", рассчитано на самую быдло-категорию. Впрочем на оверах, таких overдохуя.
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