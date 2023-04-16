Россия и Иран объединяют свои усилия в создании системы «Сфера», которая станет отечественным аналогом американской системы Starlink. Несколько источников подтвердили, что две страны сотрудничают над этим проектом.

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Система "Сфера" представляет собой сеть спутников, обеспечивающую высокоскоростной доступ в интернет и другие услуги связи. Она будет работать на базе технологии LEO (Low Earth Orbit), которая обеспечивает более быстрый и надежный доступ в интернет, чем традиционные спутниковые системы.

Отличие «Сферы» от «Старлинка» заключается в использовании отечественных спутников и технологии, разработанной в России. Кроме того, система будет работать на частотах, не используемых другими странами, что исключит возможные конфликты с другими операторами связи.

«Марафон» - один из спутников системы «Сфера»



Создание системы «Сфера» является важным шагом для России и Ирана в развитии своих технологических возможностей и укреплении позиций на мировой арене. Обе страны надеются, что новая система будет успешно работать и привлечет множество пользователей.

Однако, несмотря на все преимущества, создание системы «Сфера» может столкнуться с трудностями. Многие эксперты считают, что конкуренция на рынке спутниковых систем может быть жесткой, и новая система может столкнуться с проблемами в привлечении пользователей.

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Тем не менее, Россия и Иран продолжают работать над проектом и надеются, что система «Сфера» станет успешным аналогом американской системы Starlink.