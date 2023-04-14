The Wall Street Journal сообщает, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает проверку ИИ-инструментов, включая ChatGPT, такие действия связывают с существованием возможных проблем с дискриминацией и вредоносной информацией.

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Во вторник Министерство торговли США официально объявило о необходимости проведения сертификации новых моделей искусственного интеллекта, поскольку они могут представлять потенциальные риски перед их выпуском. Глава Национального управления по телекоммуникациям и информации при Министерстве торговли США, Алан Дэвидсон, заявил, что ограничения должны быть установлены, чтобы обеспечить ответственное использование этих моделей. Общественное обсуждение данного вопроса продлится 60 дней.

На прошлой неделе в Белом доме проходило обсуждение вопросов, связанных с технологиями искусственного интеллекта. В консультативный совет по этой теме были включены представители крупных компаний, в том числе Microsoft и Google. В ответ на вопрос о том, являются ли ИИ-технологии опасными, президент Байден заметил, что это еще предстоит выяснить в будущем.

Компании, занимающиеся разработкой ИИ-систем, заявили, что вынуждены постоянно обновлять меры безопасности и включать их в своё программное обеспечение.

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OpenAI, подобно другим компаниям, подчеркнула острую необходимость тщательной оценки безопасности ИИ-систем перед их выпуском в общественный доступ. Она также заявила о намерении активно сотрудничать с правительством в этом вопросе. Однако, в отсутствие федеральных законов, способных как-либо регулировать ИИ-системы, такое сотрудничество может закончиться в одночасье.