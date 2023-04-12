Южная Корея готовится к запуску своей новой космической ракеты-носителя Nuri, предназначенной для вывода спутников на орбиту Земли. Предыдущий запуск ракеты был призван протестировать ее мощность, тогда как новый запуск, запланированный на 24 мая, будет первой попыткой вывести на орбиту коммерческий спутник.

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Согласно заявлениям официальных представителей, Nuri не будет использоваться для военных целей. Тем не менее, эксперты предупреждают, что разработка космических ракет может помочь Южной Корее приобрести технологии, необходимые для создания более крупных ракет и запуска разведывательных спутников.

Третий запуск Nuri имеет особое значение для Южной Кореи, так как это первая попытка вывести на орбиту коммерческий спутник. Главной задачей перед этим спутником станет проверка радиолокационной технологии получения изображений и наблюдения за космическим излучением на орбите Земли.

Южная Корея является одним из крупнейших производителей полупроводников, автомобилей и смартфонов. Однако в области освоения космоса она отстает от своих соседей, таких как Китай, Индия и Япония. Несмотря на то, что Южная Корея отправляла свои спутники в космос начиная с 1990-х годов, все они были запущены при помощи иностранных ракетных технологий и стартовых площадок.

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В отличие от южного соседа, Северная Корея имеет успешный опыт вывода спутников на орбиту Земли, но этот успех привел к наложению на нее международных санкций, поскольку ООН рассматривает это как нарушение запрета на создание ракет большой дальности. Запуск ракеты-носителя Nuri станет первым коммерческим запуском Южной Кореи в космос.