Андреас Браун, немецкий технический директор Microsoft, в рамках мероприятия digital kickoff, объявил о скором выпуске новой крупной языковой модели (LLM) OpenAI - GPT-4. Согласно его словам, эта модель будет мультимодальной и обладать возможностями видео. При этом модель будет доступна на всех языках, чтобы сделать ее максимально универсальной.

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Несмотря на заявление Брауна, неизвестно, насколько достоверна эта новость, и может ли ею поделиться Microsoft. Сведения о новой модели OpenAI, которая может послужить основой для следующей версии ChatGPT, уже давно находятся в обращении. Помимо этого, представитель Microsoft не прокомментировал заявление Брауна, а OpenAI не подтвердила дату выпуска GPT-4.

В прошлом журналистка Силке Хан сообщила о многомиллиардном сотрудничестве Microsoft и OpenAI, которое, как утверждается, было подтверждено представителями Microsoft после публикации статьи. В то же время генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, пошутил в январском интервью о том, что люди могут быть разочарованы GPT-4, не уточняя при этом дату ее выпуска.

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Таким образом, на данный момент неизвестно, когда будет выпущена следующая крупная языковая модель от OpenAI. Тем не менее, если GPT-4 все же будет выпущена, она, согласно словам Брауна, будет мультимодальной и включать видео-возможности. Остается следить за новостями и официальным подтверждением со стороны Microsoft и OpenAI.