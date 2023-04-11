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Несмотря на заявление Брауна, неизвестно, насколько достоверна эта новость, и может ли ею поделиться Microsoft. Сведения о новой модели OpenAI, которая может послужить основой для следующей версии ChatGPT, уже давно находятся в обращении. Помимо этого, представитель Microsoft не прокомментировал заявление Брауна, а OpenAI не подтвердила дату выпуска GPT-4.
В прошлом журналистка Силке Хан сообщила о многомиллиардном сотрудничестве Microsoft и OpenAI, которое, как утверждается, было подтверждено представителями Microsoft после публикации статьи. В то же время генеральный директор OpenAI, Сэм Альтман, пошутил в январском интервью о том, что люди могут быть разочарованы GPT-4, не уточняя при этом дату ее выпуска.
Таким образом, на данный момент неизвестно, когда будет выпущена следующая крупная языковая модель от OpenAI. Тем не менее, если GPT-4 все же будет выпущена, она, согласно словам Брауна, будет мультимодальной и включать видео-возможности. Остается следить за новостями и официальным подтверждением со стороны Microsoft и OpenAI.