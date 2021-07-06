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Компания Nintendo на своем YouTube канале опубликовала новое видео, в котором она представляет нам новую версию портативной консоли Nintendo Switch. В продажу консоль поступит 8 октября и искать ее нужно будет по названию "Nintendo Switch (OLED-модель)". По сравнению с ожиданиями фанатов, изменений в консоли будет минимум. IPS-экран был заменен на экран с технологией OLED, диагональ экрана увеличилась и теперь составляет ровно 7 дюймов (в предыдущих моделях диагональ составляла 6.2" и 5.5", у оригинальной Nintendo Switch и Nintendo Switch "Lite" версии соответственно). Joy-Con контроллеры вновь стали отсоединяемыми от основной части гаджета и в некоторые игры можно снова играть на одном устройстве вместе с другом, без дополнительного геймпада. Регулируемая опора стала шире и обещаны другие мелкие изменения. Что касается производительности, то она осталась на прежнем уровне, чип Nvidia Tegra остался без изменений (ранее слухи говорили что ожидается более производительная начинка в следующей версии портативного устройства). А вы ждали новую версию консоли Nintendo Switch?