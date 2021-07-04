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Энтузиаст воплотил в жизнь свою нестандартную идею по охлаждению домашнего компьютера.

Он назвал его - Первый в мире "дышащий" компьютер.
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Мэтт Перкс (Matt Perks) с канала DIY Perks, собрал у себя дома домашний компьютер в корпусе собственного исполнения, в котором процессор AMD Ryzen 9 5950X и видеокарта NVIDIA GeForce RTX 3080 охлаждаются очень необычным способом, напоминающим "дыхание".

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Мэтт соорудил корпус из фанеры, акрила и алюминиевых деталей. Так же, он использовал помпы для движения магнитов в трубках с водой, которые приводят в движение большую акриловую пластину. Пластина при каждом своем движении из точки "А", в точку "Б" одновременно засасывает свежий воздух из вне, и выталкивает его наружу сквозь радиатор, установленный в верхней части корпуса. Для того, чтобы один и тот же воздух не циркулировал внутри корпуса используется система клапанов, сделанных из пенопласта. 

Как итог температура компонентов при нагрузке оставалась на уровне 60–62 градусов. Система выглядит как главное украшение любой комнаты, так как всю работу его завораживающей системы охлаждения видно сквозь стекла. 

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&quot;дышащий&quot; компьютер
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