Все события Лиги Overwatch в марте и апреле отменены из-за угрозы короновируса
Крупные мероприятия отменяются, так как организаторы опасаются дальнейшего распространения коронавируса
рекламаПоследние события, которые подлежат отмене - все мартовские и апрельские эвенты Overwatch League.
Эвенты были отменены по всему миру из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Лига Overwatch написала в Twitter, что она внимательно следит за распространением COVID-19 (коронавирус), рекомендациями и мандатами на уровне городов и за всеми руководящими принципами, установленными CDC (центр по контролю заболеваний).
рекламаОрганизация отметила, что после работы в тесном сотрудничестве с командами она приняла решение отменить все мероприятия Overwatch League, которые были запланированы на март и апрель.
События, которые должны были состояться во Флориде, Торонто, Сан-Франциско, Атланте, Лондоне, Далласе, Вашингтоне, Бостоне и Париже на данный момент отменены. Лига стремится к тому, чтобы все отмененные матчи были сыграны "тогда, когда это будет безопасно и осуществимо с финансовой точки зрения."
рекламаДальнейшее расписание возможных эвентов Лиги Overwatch пока неизвестно, однако, даже эти два месяца вполне себе могут серьёзно сказаться на популярность игры и ангажированность имеющейся, уже вовлечённой и потенциальной аудитории. Хотя, всё в руках Blizzard и их отдела маркетинга - при желании аудиторию можно не только сохранить, но и расширить.
реклама
реклама
Лента материалов
Интересные материалы
Возможно вас заинтересует
Соблюдение Правил конференции строго обязательно!
Флуд, флейм и оффтоп преследуются по всей строгости закона!
Комментарии, содержащие оскорбления, нецензурные выражения (в т.ч. замаскированный мат), экстремистские высказывания, рекламу и спам, удаляются независимо от содержимого, а к их авторам могут применяться меры вплоть до запрета написания комментариев и, в случае написания комментария через социальные сети, жалобы в администрацию данной сети.
Комментарии Правила