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Крупные мероприятия отменяются, так как организаторы опасаются дальнейшего распространения коронавируса

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Последние события, которые подлежат отмене - все мартовские и апрельские эвенты Overwatch League.

Эвенты были отменены по всему миру из-за опасений по поводу распространения коронавируса. Лига Overwatch написала в Twitter, что она внимательно следит за распространением COVID-19 (коронавирус), рекомендациями и мандатами на уровне городов и за всеми руководящими принципами, установленными CDC (центр по контролю заболеваний).

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Организация отметила, что после работы в тесном сотрудничестве с командами она приняла решение отменить все мероприятия Overwatch League, которые были запланированы на март и апрель.

События, которые должны были состояться во Флориде, Торонто, Сан-Франциско, Атланте, Лондоне, Далласе, Вашингтоне, Бостоне и Париже на данный момент отменены. Лига стремится к тому, чтобы все отмененные матчи были сыграны "тогда, когда это будет безопасно и осуществимо с финансовой точки зрения."

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Дальнейшее расписание возможных эвентов Лиги Overwatch пока неизвестно, однако, даже эти два месяца вполне себе могут серьёзно сказаться на популярность игры и ангажированность имеющейся, уже вовлечённой и потенциальной аудитории. Хотя, всё в руках Blizzard и их отдела маркетинга - при желании аудиторию можно не только сохранить, но и расширить.





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