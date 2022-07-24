Криптовалюты вновь показывают себя крайне ненадежным средством сбережения.

В последние годы на рынке криптовалют появилось огромное множество всевозможных проектов, большинство из которых представляют собой бесполезные пустышки, интересные лишь спекулянтам. Однако встречаются и более интересные проекты, в основе которых лежит перспективная идея, привлекающая к цифровой монете внимание более разумных криптоинвесторов, вроде американского миллиардера Марка Кьюбана. Примером подобных криптовалют является Audius, чьи создатели вознамерились навязать конкуренцию традиционным музыкальным стриминговым сервисам, дав артистам возможность напрямую взаимодействовать с аудиторией и больше контроля над авторскими правами.

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Однако стоит помнить, что ни одна криптовалюта не застрахована от взлома или программных ошибок. И популярность Audius привела к довольно неприятным последствиям. Асторы исследовательского проекта CertiK сообщили о серьезной хакерской атаке, которой подвергся сервис потоковой аудиопередачи.

Злоумышленник провернул хитроумную махинацию, в ходе которой ему удалось отредактировать смарт-контракт по управлению Audius и совершить транзакцию по выводу 18,5 миллиона токенов AUDIO на свой личный криптокошелек. Затем хакер обменял украденную криптовалюту на Эфир, а после перевел полученные средства в специализированный сервис по «отмыву» цифровых монет, полученных сомнительным путем. Но стоит отметить, что хакеру не очень повезло с моментом совершения преступления, ведь из-за проскальзывания рынка его добыча уменьшилась с 6 до 1,1 миллиона долларов США.

Чуть позже факт взлома подтвердила и команда разработчиков проекта. Из-за последствий атаки девелоперам пришлось заблокировать любые переводы AUDIO и скрыть данные о балансах пользователей. Эти известия крайне негативно отразились на курсе криптовалюты: за сутки котировки AUDIO упали на 8 %. И главной пострадавшей стороной инцидента стали инвесторы, поплатившиеся за чрезмерную веру в цифровые активы.

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