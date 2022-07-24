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RTX 3050 сравнили с GTX 1660 SUPER в играх без трассировки лучей - есть ли смысл переплачивать
Стоит ли покупать более дорогую карту, если планируешь играть без RTX?
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Nvidia начинает потихоньку отказываться от семейства видеокарт GTX и переводит всю свою актуальную линейку в стан RTX. Ключевым преимуществом этих адаптеров является наличие на борту специализированных тензорных ядер, благодаря которым RTX-карты способны без проблем обрабатывать крайне ресурсоемкую технологию трассировки лучей и умеют работать с прорывным методом масштабирования изображения Nvidia DLSS. 

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Однако недавно AMD выпустила новую версию своего фирменного апскейлера FidelityFX Super Resolution 2.0 который почти не уступает детищу Nvidia в качестве изображения, работает с любыми видеокартами и активно интегрируется в множество проектов силами разработчиков и даже простых фанатов. При этом разницу между включенным и выключенным RTX приходится искать с лупой, а количество проектов с обязательной трассировкой лучей стремится к нулю. И если при покупке топовой видеокарты геймер получит действительно не имеющую аналогов производительность, то в случае с бюджетным сегментом GPU возникает вопрос: а стоит ли переплачивать за лейбл RTX?


Автор известного Youtube-канала Benchmark решил выяснить разницу между наиболее производительными бюджетными игровыми видеокартами RTX 3050 и GTX 1660 SUPER, сравнив их в ряде современных игр с отключенной трассировкой лучей. В качестве тестового стенда использовался ПК с топовым игровым процессором AMD Ryzen 7 5800X3D, материнской платой ASUS ROG X570 Crosshair VIII Hero и 32 ГБ оперативной памяти стандарта DDR4-3600. Игры тестировались в разрешении 1080р с максимальными настройками графики. И в итоге блогеру удалось выяснить, что в тестах с классической растеризацией  GTX 1660 SUPER почти не уступает более дорогой RTX 3050. Результаты выглядят следующим образом:

  • В свежем симуляторе кота Stray GTX 1660 SUPER выдает 74 fps, а RTX 3050 - 78 fps (разница в 5%).
  • В лутер-шутере Borderlands 3 GTX 1660 SUPER обеспечивает 53 fps против 56 fps у RTX 3050 (разница в 6%).
  • В ролевой игре Cyberpunk 2077 карта семейства GTX выдала 44 fps, а адаптер RTX - 46 fps (разница в 5%).
  • В шутере Far Cry 6 адаптер GTX и вовсе смог обогнать RTX 3050, набрав 73 fps против 71 у соперника.
  • А вот в экшене Watch Dogs Legion GTX 1660 SUPER осталась далеко позади с результатом в 32 fps, в то время как RTX 3050 обеспечила фреймрейт в 45 кадров в секунду (разница в 47%).
  • В хорроре Resident Evil: Village разница не столь огромна: 92 fps у GTX 1660 SUPER и 97 fps у RTX 3050 (разница в 5,5%).
  • В экшене Shadow of the Tomb Raider адаптеры оказались равны, обеспечив среднюю кадровую частоту в 85 fps.
  • В симуляторе наемного убийцы Hitman 3 наблюдается похожая картина: обе видеокарты выдали фреймрейт в 83 fps.
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Подводя итоги стоит отметить, что средняя разница между адаптерами не стоит переплаты в 5-10 тысяч рублей. Но стоит помнить, что RTX 3050 имеет больший объем видеопамяти, что может дать ей некоторое преимущество в проектах ближайшего будущего, а также при запуске игр в разрешении 1440р.

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#rtx 3050 #gtx 1660 super
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