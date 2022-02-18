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Intel заявляет, что видеокарты ARC Celestial будут соперничать с RTX 6090 и RX 9900 XT в 2024 году
Компания хочет выпустить собственный ультрафлагман для энтузиастов.
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Сегодня Intel отчиталась перед инвесторами и опубликовала дорожную карту развития направления графических процессоров на ближайшие несколько лет вплоть до 2025 года. Из наиболее близких целей стоит отметить выпуск первого поколения графических карт Intel ARC Alchemist, которые окажутся на прилавках уже летом 2022 года и будут соперничать за внимание покупателей с видеокартами RTX 3070 и RX 6700 XT.

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Ещё синяя команда обещает запустить в продажу ноутбуки с мобильными чипами ARC Alchemist, причём эти устройства попадут в руки пользователей до конца марта текущего года, а финальным аккордом 2022 года станет релиз профессиональных адаптеров для рабочих станций. Причем до начала 2023 года компания планирует произвести внушительные 4 миллиона чипов, что может очень положительно повлиять на текущую ситуацию с глобальным дефицитом GPU.

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Однако куда интереснее выглядят дальнейшие планы Intel по покорению рынка видеокарт. На 2023 год у синих запланирован релиз семейства видеокарт ARC Battlemage, а на 2024 - поколения ARC Celestial. Причем представители Intel уверенны, что флагманское решение Celestial   сможет без труда составить конкуренцию топовым решениям от лидеров области. К тому моменту актуальными флагманами NVIDIA и AMD будут адаптеры GeForce RTX 6090 и Radeon RX 9900 XT и синяя команда явно желает создать собственный флагман для энтузиастов с подобным уровнем производительности.

#arc celestial
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