Криптовалюты тоже могут быть подвержены разнообразным уязвимостям, воспользовавшись которыми можно полностью обвалить котировки той или иной цифровой монеты. Одну из таких уязвимостей на днях обнаружили разработчики проекта Optimism, представляющего собой решение второго уровня в сети Ethereum. Подобные проекты создаются с целью масштабирования сети Эфира и увеличения скорости проведения транзакций.
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Обнаруженный баг позволял злоумышленникам буквально рисовать из воздуха бесконечное количество монет Eth при помощи форка Optimistic Virtual Machine 2.0, запуская на платформе специальный вредоносный код. На счастье многочисленных майнеров и пользователей экосистемы Ethereum, о баге не прознали настоящие злоумышленники, а обнаруживший проблему специалист оказался белым хакером, тут же сообщившим о находке разработчикам.
Проблему устранили в течение следующих нескольких часов, а удачливый хакер получил за свои старания весьма немалую награду в 2 миллиона долларов США. Впрочем, эта сумма меркнет на фоне убытков, которые могли понести инвесторы и держатели второй по популярности криптовалюты в случае использования эксплойта обычными хакерами.