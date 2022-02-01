Автор Youtube-канала Compass Mining взял интервью у двух ключевых разработчиков из команды Ethereum Foundation, в котором расспросил экспертов о перспективах GPU-майнинга, сроках перехода сети Эфира на алгоритм консенсуса Proof of Stake и существовании второй по популярности цифровой монеты после отказа от энергоемкого метода эмиссии с помощью вычислительных мощностей видеокарт.
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Также в вопросе была затронута тема регулярных переносов сроков запуска Ethereum 2.0 и активации бомбы сложности, снижающей доходность майнинга. И в этот раз девелоперы продемонстрировали крайнюю уверенность в том, что успеют запустить слияние сетей Eth1 и Eth2 до июня 2022 года. Они отметили, что в этот раз они уже не могут тянуть с переходом на Proof of Stake из-за бегства активных пользователей на другие блокчейны и невероятно усилившихся конкурентов в лице Binance Smart Chain и Solana.
Что же алгоритма действий для майнеров, то тут всё зависит от сроков окупаемости оборудования. Если вы уже вернули свои вложения, то можете майнить до победного даже при доходности на уровне окупаемости электроэнергии. Если ваше оборудование не успевает окупить часть инвестиций, то стоит грамотно выбрать время для продажи на вторичном рынке, чтобы не попасть под волну массовых распродаж, которые обвалять стоимость GPU. А если вы только собираетесь собрать свою первую ферму, то лучше заняться чем-нибудь другим, ведь вернуть вложения за оставшиеся 5-6 месяцев про текущей доходности просто невозможно.