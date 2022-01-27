В правительстве Российской Федерации продолжают активно обсуждать тему регулирования рынка криптовалют. Поводом для дискуссии стало заявление Центробанка о необходимости полного запрета любых цифровых активов на территории РФ, но с этой позицией не согласились как многие участники рынка, так и представители Государственной Думы. Высказался по этому поводу и президент Владимир Путин, посоветовав ЦБ РФ и парламенту поскорее прийти к единому мнению по регулированию криптовалют.
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И похоже в правительстве нашли эффективный способ контроля над новой развивающейся отраслью. По данным издания РБК, Министерство финансов РФ разработало собственную концепцию регулирования крипторынка, суть которой заключается в обязательном проведении любых криптовалютных транзакций через банковскую систему РФ. При этом все владельцы цифровых кошельков будут идентифицированы и разделены на квалифицированных и неквалифицированных инвесторов.
Иными словами, Минфин хочет применить к отрасли правила, схожие с законами для обычных биржевых инвесторов. Однако чиновники упускают из вида один важный момент: природа криптовалют очень сильно отличается от классических ценных бумаг. Для оборота цифровых денег не нужны централизованные биржи, а транзакции не требуют отдельной инфраструктуры и совершаются силами блокчейна. В такой ситуации пользователи могут без проблем продолжить совершать операции в обход банков, а ввод и вывод средств осуществлять в иностранных юрисдикциях, неподконтрольных правительству РФ.