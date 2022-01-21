Однако дальнейшее падение крипторынка может помочь геймерам.

До выхода ожидаемой бюджетной видеокарты NVIDIA GeForce RTX 3050 осталось чуть менее недели и в сеть уже начали утекать первые данные о реальной производительности этого графического адаптера. И поскольку в нынешние времена самым главным тестом видеокарт является запуск Ethereum-майнера, специалисты портала videocardz решили начать именно с него. Сославшись на собственный источник из Китая, они сообщили, что в идеальных условиях карта способна демонстрировать хешрейт в 20 MH/s, но из-за наличия на борту ограничителя Light Hash Rate её производительность падает до 12.5 MH/s с TDP 73 Вт.

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Но судя по всему, источник журналистов не стал утруждать себя подбором оптимальных значений разгона GPU и памяти, ведь в той де статье авторы videocard приводят в качестве примера данные пользователя twitter @wxnod, у которого RTX 3050 выдаёт 13.66 MH/s, при этом потребляя всего 57 Вт. При этом стоит помнить, что некоторые программы-майнеры могут разблокировать до 75% изначального хешрейта видеокарты, что позволяет надеяться на ещё большую производительность в добыче Эфира.

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Если подсчитать доходность карты на калькуляторе, то можно обнаружить, что RTX 3050 будет добывать примерно 50 центов в день. И если предположить, что пользователь смог купить её по рекомендованной цене в 249 долларов США, то вернуть свои вложения он сможет уже через 498 дней. При этом сроки окупаемости видеокарт, доступных на рынке в данный момент, давно перевалили за 2 года и продолжают расти. Исходя из этого можно предположить, что реальная цена RTX 3050 будет гораздо выше заявленных 249$.



