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AMD провалила глобальный старт продаж Radeon RX 6500 XT- карты почти невозможно найти в день запуска
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Сегодня AMD объявила о начале глобальных продаж новой бюджетной видеокарты Radeon RX 6500 XT и множество изголодавшихся геймеров ринулись на сайты онлайн-магазинов в надежде заполучить вожделенный графический адаптер. Но глобальный дефицит полупроводников и проблемы с цепочкой поставок внесли свои коррективы и количество карт на складах оставляло желать лучшего. 

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Журналисты зарубежного портала Tom's Hardware сообщают, что в настоящий момент карту почти невозможно найти в свободной продаже даже по завышенной цене. Поиск на сайтах Amazon и Newegg выдаёт лишь уже вышедшие графические адаптеры, вроде  Radeon RX 6600 XT. Единственным исключением стала обнаруженная на Newegg модель Gigabyte, RX 6500 XT Gaming OC, которая на данный момент имеет статус "нет в наличии". 

             

Ничуть не лучше дела обстоят и в Европе. К примеру, поиск по запросу Radeon RX 6500 XT в CU выдаёт всё что угодно, кроме Radeon RX 6500 XT. А попытка отыскать карту среди запасов немецкого магазина MindFactory приводит пользователя на страницу PowerColor Radeon RX 6500XT Fighter, где снова красуется надпись "нет в наличии". 

Единственным местом, где можно купить столь желанную карту оказался американский офлайн-ритейлер MicroCenter, для покупки в котором нужно лично прийти в ближайший магазин.

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#radeon rx 6500 xt
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