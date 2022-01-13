Лучший способ познакомится с эпичным экшеном.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Последняя на сегодня часть серии God of War вот-вот доберётся до ПК-игроков, а вот наиболее эпичная God of War 3 до сих пор формально числится эксклюзивом PlayStation 3/4. Однако на деле прогресс в разработке эмуляторов зашёл настолько далеко, что специализированный софт позволяет запускать PS3-игры на ПК с гораздо более высоким разрешением и дополнительными графическими опциями, какие и не снились владельцам оригинальных приставок.

реклама

Ютубер с канала AD Massicuro решил проверить, на что способна наиболее актуальная сборка эмулятора RPCS3 и запустил на ней God of War 3, выставив разрешение рендера на безумные 8К, да ещё и прикрутил к ней имитацию трассировки лучей при помощи RTGI-шейдера для ReShade за авторством энтузиаста под ником Pascal Gilcher. А затем записал ролик, в котором сравнил итоговый результат с оригинальной графикой, родом с PS3.

анонсы и реклама -18 000р на MSI RTX 3070 Очень дешевая 3060 Ti Gigabyte Aorus - смотри 3070 Gigabyte Gaming отдают дешевле любой другой -29 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта -14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus 50" 4K TV за 40 тр - смотри что за зверь Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр RTX 3070 со скидкой 15 000р

Конечно же, для запуска игры в таком режиме не хватит среднестатистического ПК с GTX 1060 и бюджетным 4-ядерным процессором, ведь для корректной эмуляции требуются немалые вычислительные мощности. Автор ролика использовал компьютер на базе процессора Intel i7 8700K, 16 Gb оперативной памяти и видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprime X.