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Ютубер запустил эксклюзивную для PS3 God of War 3 на ПК в 8К с прокачанной графикой и рейтрейсингом
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Последняя на сегодня часть серии God of War вот-вот доберётся до ПК-игроков, а вот наиболее эпичная God of War 3 до сих пор формально числится эксклюзивом PlayStation 3/4. Однако на деле прогресс в разработке эмуляторов зашёл настолько далеко, что специализированный софт позволяет запускать PS3-игры на ПК с гораздо более высоким разрешением и дополнительными графическими опциями, какие и не снились владельцам оригинальных приставок.

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Ютубер с канала AD Massicuro решил проверить, на что способна наиболее актуальная сборка эмулятора RPCS3 и запустил на ней God of War 3, выставив разрешение рендера на безумные 8К, да ещё и прикрутил к ней имитацию трассировки лучей при помощи RTGI-шейдера для ReShade за авторством  энтузиаста под ником Pascal Gilcher. А затем записал ролик, в котором сравнил итоговый результат с оригинальной графикой, родом с PS3.

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Конечно же, для запуска игры в таком режиме не хватит среднестатистического ПК с GTX 1060 и бюджетным 4-ядерным процессором, ведь для корректной эмуляции требуются немалые вычислительные мощности. Автор ролика использовал компьютер на базе процессора Intel i7 8700K, 16 Gb оперативной памяти и видеокарты MSI GeForce RTX 3090 Suprime X.

#эмулятор #rpcs3 #god of war 3
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