Очередная мутная история из мира криптовалют.

В криптовалютной сфере довольно часто можно наблюдать ситуацию, когда на успехе одной цифровой монеты пытаются паразитировать создатели многочисленных клонов, форков и прочего мусора. Вспомнить хотя бы историю с многочисленными форками Биткоина, массово расплодившимися в первые годы после создания первой криптовалюты. А совсем недавно пользователи наблюдали за бумом мем-токенов, пытавшихся подражать DOGE и активно дорожавших после твитов Илона Маска.

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Ну а часть токенов и вовсе создаются с одной единственной целью: устроить искусственный памп цены липового актива и совершить экзит скам, скрывшись в неизвестном направлении с деньгами незадачливых инвесторов. Самым свежим примером подобного подхода стала печальная история токена SQUID по мотивам популярного южнокорейского сериала.

А герои сегодняшней истории решили не мелочится и взяли в качестве названия имя второй по популярности криптовалюты Ethereum, добавив к нему небольшую приписку Max. Расчет был на пользователей, не слишком хорошо знакомых с криптоиндустрией, но хоть раз слышавших название детища Виталика Бутерина. Причём к рекламе мусорного токена привлекли несколько знаменитостей, в число которых попали Флойд Мейвезер и Ким Кардашьян.

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Ставка на медийные лица сработала и 31 мая 2021 года никому не нужная криптовалюта взлетела в цене до $0,000000597636, после чего обрушилась на 80% за следующие 11 дней, а в настоящий момент она потеряла 97% от пиковой стоимости. Теперь же один из обманутых вкладчиков по имени Райан Хьюгерих решил добиться хоть какой-то справедливости и подал исковое заявление в суд, но не на создателей криптовалюты, а на рекламировавших скам-токен знаменитостей. Причем у него даже есть некоторые шансы на успех, ведь Мейвезер уже бывал оштрафован Комиссией по ценным бумагам и биржам США за рекламу мошеннического ICO.