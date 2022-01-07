Далеко не все программы для борьбы с вирусами одинаково полезны.

Криптовалютное безумие может толкать людей на совершение довольно странных поступков. К примеру, создатели антивирусной программы Norton 360 не смогли сопротивляться внезапно проснувшейся жадности и решили использовать аудиторию своего софта для быстрого заработка. Для этого они интегрировали в своё детище новую функцию, предназначенную для добычи цифровых монет во время режима ожидания.

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Майнер устанавливается в систему вместе с антивирусником в том случае, если невнимательный пользователь не уберёт нужную галочку в процессе инсталляции. А чтобы избавится от надоедливой функции, нужно полностью удалить Norton 360, а затем провести очистку реестра. Пользователи программы встретили это нововведение крайне негативно и обвиняют разработчиков в попытке незаконно использовать их оборудование для собственного обогащения.

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Причём условия добычи криптовалют крайне невыгодны по сравнению с обычными программами-майнерами. Мало того, что все добытые средства поступают не на личный кошелёк пользователя, а на счёт разработчиков, так ещё и комиссия Norton 360 составляет рекордные 15 %.