Даже игра 15-летней давности может заиграть новыми красками.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

В этом году культовой ролевой игре The Elder Scrolls IV: Oblivion исполнится 16 лет. Довольно почтенный возраст для любого видеоигрового проекта. На всякий случай стоит напомнить, что эта игра является ровесницей седьмого поколения игровых консолей (Xbox 360 и PlayStation 3) и большинство стартовых тайтлов для этих приставок в наше время безнадёжно устарели.

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Однако преданные фанаты помогли Oblivion сохранить частичку своего первозданного лоска, создав множество графических модификаций с улучшенным освещением, более детализированным окружением и качественными текстурами.

И известный энтузиаст и автор Youtube-канала Digital Dreams решил собрать в одном видео более двухсот разнообразных модификаций (полный список модов можно найти здесь), включая очень популярную Natural and Atmospheric Oblivion ENB, добавил ко всему этому добру имитацию трассировки лучей посредством особого RTGI-пресета для программы ReShade и на выходе получил графику, которая в некоторых аспектах может тягаться с ванильной версией The Elder Scrolls V: Skyrim.

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Для запуска всего этого великолепия потребовался довольно мощный ПК на базе процессора Ryzen 3900X и флагманской видеокарты RTX 3090.