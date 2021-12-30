Еще одно поражение синей команды?

Выход нового поколения чипов Intel не сильно помог синему технологическому гиганту и он продолжает стремительно терять свои позиции на рынке. От услуг Intel уже полностью отказалась Apple, а сейчас нож в спину компании Пета Гелсингера решил воткнуть и генеральный директор Tesla Илон Маск. Слухи о том, что автопроизводитель откажется от использования чипов Intel Atom при производстве седана Tesla Model 3, и кроссовера Tesla Model Y в пользу другого решения начали ходить ещё несколько месяцев назад.

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Ну а сегодня издание Tom's Hardware со ссылкой на пользователя социальной сети Twitter @teslascope сообщило, что встроенный компьютер обновлённых моделей электромобилей будет работать на базе 4-ядерного APU AMD Ryzen YE180FC3T4MFG с тактовой частотой 3,8 ГГц и 4 МБ кэш-памяти третьего уровня.

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Журналисты отмечают, что скорость работы этого процессора оказалась в разы выше, чем у предшествующего Intel Atom. К примеру, APU Ryzen требуется всего 4,18 секунды для того, чтобы открыть приложение видеохостинга Youkou (китайский аналог YouTube). А вот у Atom на выполнение этой довольно тривиальной задачи уходит целых 17,12 секунды. Подобная вычислительная мощность позволит чипу Ryzen лучше справляться с всевозможными мультимедийными функциями (на встроенном в Tesla компьютере можно даже поиграть в игры, предварительно подключив геймпад).