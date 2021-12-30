Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Splash Attack За пост начислено вознаграждение
Ютубер запустил Skyrim в 4K с 1300 модами и рейтрейсингом - игра 2011 года заиграла новыми красками
Фанаты продолжают поддерживать свою любимую ролевую игру.
анонсы и реклама
Слив Asus RTX 3060 - дешевле нет нигде
Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки
-18 000р на MSI RTX 3070
Крутая 3060 Gigabyte Aorus подешевела 2 раза
Рухнула на порядок цена 3060 Ti ASUS STRIX ROG
3060 Ti Gigabyte Gaming подешевела на порядок

С момента выхода культовой The Elder Scrolls V: Skyrim прошло уже более 10 лет, но преданные фанаты продолжают активно модернизировать детище Bethesda Game Studios, добавляя в игру всё новые и новые графические модификации. А некоторые энтузиасты умудряются создавать сборки игры на основе сотен таких модов и выжимать из старенького движка игры все возможные соки. 

реклама

Так, автор  youtube-канала Digital Dreams решил объединить в одной сборке более 1300 различных графических модификаций, приправив получившийся коктейль имитацией трассировки лучей при помощи специализированного RTGI-пресета для программы ReShade. В результате ему удалось продемонстрировать поистине завораживающую картинку, щеголяющую невероятно детализированным окружением, текстурами высокого разрешения, улучшенным освещением и тенями, а также похорошевшими спецэффектами. Итоговое видео автор снабдил полным списком из всех использованных модификаций.

анонсы и реклама
-14000р на RTX 3070 Gigabyte Aorus
Упала на порядок цена RTX 3060 Ti MSI Gaming
-19 000р на RTX 3080 Gigabyte Gaming
Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта
Рухнула цена ASUS 3060 после обвала крипты
Крутые RTX 3080 подходят к 150 тр
- 5000р на RTX 3060 Gigabyte
3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела на порядок
DDR 5 - 64Gb за 64 тр
RTX 3070 со скидкой 15 000р

Стоит отметить, что в таком режиме игра становится весьма требовательной к железной начинке компьютера. Сам ютубер использовал для запуска конфигурацию ПК на базе процессора Ryzen 3900X, материнской платы Asus Prime x470-Pro, 32 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance стандарта DDR4-3600 и флагманского графического адаптера ASUS TUF RTX 3090.

#skyrim
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

88-летний немец искал по объявлению помощника в The Elder Scrolls V: Skyrim
NexusMods удалили с сайта модификацию, запрещающую играть в Skyrim
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
209
Праздничная раздача игр в Epic Games Store, день 14-й: Salt and Sanctuary
93
Геймерские видеокарты NVIDIA и AMD дешевеют в магазинах РФ, а флагманы скинули до 50 000р
47
Мобильная GeForce RTX 3080 Ti получит TGP 175 Вт
4
Российские майнеры скупают эффективные в майнинге GeForce RTX 2060S пользуясь новогодними скидками
30
Криптовалютные киты начали избавлятся от Ethereum - цена актива упала ниже 3800$
31
Valve подвела итоги года в Steam, назвав игры с самой большой выручкой
5
Виталик Бутерин рассказал о будущем Эфира и приближающейся криптовалютной революции
37
Провальная Mass Effect: Andromeda выглядит разочаровывающе с трассировкой лучей в разрешении 8К
20
28.12 курс Биткоина упал ниже $50 000 – медведи захватили рынок, но в 2022 году быки могут вернуться
20
Главе Intel потребуется десятилетие, чтобы исправить ошибки предшественников
42
Кит вывел Биткоинов на $3.6 млрд, а на заблокированных кошельках остаётся $100 млрд
11
Глава GSC Game World закономерно назвал S.T.A.L.K.E.R. 2 своей самой ожидаемой игрой в следующем году
15
Представлен защищённый смартфон Blackview BV8800 стоимостью $300
1
Биткоин продолжит дешеветь и через 6 месяцев будет стоить 10 000 долларов – аналитики Crypto
81
Выясняем, занижает ли NVIDIA производительность видеокарт в новых драйверах
27
12-ядерный Core i7-12700F за 330 долларов обошёл в Geekbench Ryzen 9 5900Х стоимостью 550 долларов
27
СМИ сообщили о подготовке AMD к запуску технологии Radeon Super Resolution, которая будет совместима практически с любыми играми
7
Huawei P50 Pocket принёс компании более $1 700 000 000 за сутки
3
Энергосистема Казахстана оказалась не готова к наплыву майнеров из Китая
8

Популярные статьи

По каким причинам игроки бросают игру World of Tanks и что в ней больше всего их раздражает
185
Китай планирует построить космический корабль длиной в милю. А возможно ли это вообще.
17
Обзор недорогих корпусов AeroCool 2021 года
26
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
35
Обзор гравера ЗУБР ЗГ-160 КН41
16
Мои впечатления от игры Borderlands 2
11
Битва игровых компьютеров: CPU Ryzen 3 3300Х и Core i3-10325 в связке с GPU GeForce RTX 2060 и Radeon RX 5600 XT
15
В 2022 году миссия NASA Psyche отправится для исследования богатого металлами астероида 16 Psyche
8
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
2
Возможно ли сделать автономные автомобили этичными и что это вообще значит
+

Сейчас обсуждают

ev_rus
00:37
Этот проц только на подходе, артист. А до него и 9400ф и 10400ф и 11400ф в играх отличны. За доступные цены. Сам то не страдаешь склерозом?
Новый Core i5-12400 среднего уровня опережает Core i9-11900KF в играх
ev_rus
00:33
Знаменитый оппозиционер революционер Мальцев даже заболел Ковидом с семьей и признал, что везде там во Франции и других странах медицина дерьмо. Лишь советская медицина развивалась должным образом, ка...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
Vladislav
00:33
Ахаха:Dоплачивают электричество, которое сами же бесцельно сжигают:))))достижение овощей:)))
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Yolanda Tarska
00:31
С Galaxy S серией проблем нет, там качественный Амолед, у меня были S5, S7 супер!! Все современные конечно же ещё лучше.
В ожиданиях 2022-го. Что нового нам принесет следующий год
Zmax
00:31
яндекс госконтора, конечно отдаст все, причем с потрохами . А разделегировать домены никто не будет, это так же глупо как отключить РФ от интернета. Амеры от этого больше потеряют, чем выиграют.
Роскомнадзор заявил, что Google, Apple и другие компании не успеют открыть офисы в РФ к 1 января
Yolanda Tarska
00:30
Нет SATA брать не надо, только М2, и да на 1 или 2тб. Разницы на самом деле нет между М2 и SATA, у меня 850 Evo и 970 Evo Plus, но смысл брать что-то на старом интерфейсе, только если М2 нет или заби...
Стоит ли покупать SATA SSD на 1 ТБ в 2021 году — впечатления после двух лет использования
Vladislav
00:30
Ты даже значение слова хобби не знаешь...бросай это дело овощ, дальше только хуже с мозгами будет;)
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
ev_rus
00:29
Кстати при СССР (не брать вторую половину 80-х) плюсы были офигенные, социальная ориентация государства мощнейшая, люди зарабатывали квартиры, получали путевки. Но и минусы были конечно серьезные, куд...
Производители российского ПО оказались неспособны создать полноценные аналоги иностранным программам
eam1983
00:29
9700KF на 5ГГц вполне хватает для 2к мне
Новый Core i5-12400 среднего уровня опережает Core i9-11900KF в играх
Boris Mishkin
00:28
Какой там мозг для настройки нужен??
Доходность майнинга Ethereum обвалились - сроки окупаемости карт RTX 3000 близки к отметке в 2 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем