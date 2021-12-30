Фанаты продолжают поддерживать свою любимую ролевую игру.

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

Слив MSI 3060 - на сегодня это за копейки

С момента выхода культовой The Elder Scrolls V: Skyrim прошло уже более 10 лет, но преданные фанаты продолжают активно модернизировать детище Bethesda Game Studios, добавляя в игру всё новые и новые графические модификации. А некоторые энтузиасты умудряются создавать сборки игры на основе сотен таких модов и выжимать из старенького движка игры все возможные соки.

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Так, автор youtube-канала Digital Dreams решил объединить в одной сборке более 1300 различных графических модификаций, приправив получившийся коктейль имитацией трассировки лучей при помощи специализированного RTGI-пресета для программы ReShade. В результате ему удалось продемонстрировать поистине завораживающую картинку, щеголяющую невероятно детализированным окружением, текстурами высокого разрешения, улучшенным освещением и тенями, а также похорошевшими спецэффектами. Итоговое видео автор снабдил полным списком из всех использованных модификаций.

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Стоит отметить, что в таком режиме игра становится весьма требовательной к железной начинке компьютера. Сам ютубер использовал для запуска конфигурацию ПК на базе процессора Ryzen 3900X, материнской платы Asus Prime x470-Pro, 32 ГБ оперативной памяти Corsair Vengeance стандарта DDR4-3600 и флагманского графического адаптера ASUS TUF RTX 3090.