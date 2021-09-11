Разблокировка хешрейта RTX LHR вызывает резкие скачки энергопотребления - майнеры боятся за свои GPU
Видеокарты RTX 3000 LHR второй ревизии постепенно сдают свои позиции под натиском подкованных майнеров. В свежем обновлении Gminer v2.67 BETA разработчики смогли частично разблокировать хешрейт данных GPU и значительно уменьшить их энергопотребление. Однако у такого взлома обнаружилась весьма неприятная обратная сторона: кривая потребления видеоадаптера выдаёт заметные скачки, которые не на шутку напугали многих шахтёров.
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В теме с обсуждением новой версии Gminer часть пользователей форума MiningClub высказала серьёзные опасения по поводу сохранности своего оборудования при таком режиме эксплуатации. Некоторые криптоэнтузиасты даже приняли решение не рисковать своими видеокартами и отказались использовать данный механизм взлома. Другие майнеры обратили внимание на тот факт, что даже с частично снятой блокировкой Ethhash карты RTX 3000 LHR куда выгоднее использовать в добыче ERGO и Ravencoin.
Подобное поведение видеокарт при работе с Gminer может быть связано с особенностями обхода встроенного в серию LHR ограничителя алгоритмов хеширования, для чего программа-майнер маскируется под запущенную на компьютере игру. Так или иначе, новости о частичном обходе блокировки уже привели к подорожанию линейки LHR.
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