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Добыча Chia Coin полностью потеряла целесообразность, а майнеры продают б/у SSD под видом новых

Неудачливые шахтёры пытаются вернуть хотя бы часть своих вложений.
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Изначально появление альтернативной криптовалюты Chia Coin, которую создатели позиционировали как более экологичную замену Биткоину, вызвало в сообществе майнеров небывалый ажиотаж. Диковинный алгоритм консенсуса Proof Time and Space требовал для майнинга скоростные SSD для плоттинга и жёсткие диски огромных объёмов для хранения получившихся плотов, что даже привело к временной нехватке накопителей и ощутимому росту цен на них.

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Но за оглушительным взлётом последовало не менее оглушительное падение: если на пике за одну монету Chia можно было получить более $1600, то сейчас цена валюты обрушилась до $200, а объём задействованных в майнинге накопителей перевалил за 34 эксабайта, серьёзно снизив вероятность заполучить желанную монету при одиночной добыче. 
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Если обратиться к данным онлайн-калькулятора доходности, то можно обнаружить следующую картину: при покупке оборудования ценой около 6 тысяч долларов (9 HDD WD Elements по 18TB, позволяющие хранить 1500 плотов, SSD Seagate Firecuda 520 2TB и остальные комплектующие для системы) средняя месячная прибыль от добычи на пуле будет составлять примерно $200 (данные HPOOL), а полностью окупить вложения удастся лишь через 28 месяцев (при условии сохранения текущей цены Chia).

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В итоге многие майнеры уже успели серьёзно разочароваться в зелёной альтернативе Бикоина и пытаются выйти из бизнеса, вернув хотя бы часть первоначальных инвестиций. Стоит помнить, что часть незадачливых шахтёров приобретали свои жёсткие диски и SSD по ценам на 60-70% выше рекомендованных, а сейчас стоимость накопителей вернулась в норму, из-за чего виртуальные фермеры гарантированно понесут серьёзные убытки. 

И некоторые из них решили найти не совсем честный выход из создавшейся ситуации: по данным портала tomshardware, вьётнамские и китайские фермеры выставляют бывшие в употреблении накопители под видом совершенно новых, невзирая на тот факт, что добыча Chia серьёзно сокращает их срок службы. Из-за этого сейчас нужно быть особенно внимательным при покупке SSD/HDD на китайских площадках вроде Aliexpress.

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