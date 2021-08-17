Microsoft будет платить пользователям за доносы на пиратский контент при помощи блокчейна Ethereum
Корпорация Microsoft продолжает принимать всё новые и новые меры по борьбе с распространением нелегального контента в сети интернет. И новая инициатива редмондского гиганта имеет вполне реальные шансы серьёзно усложнить жизнь цифровым флибустьерам. Несколько дней назад исследовательский департамент корпорации представил на суд публики статью, посвящённую своему новому решению в области противодействия интернет-пиратства под названием Argus.
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Это открытая система для стимулирования антипиратских компаний, базирующаяся на блокчейне второй по популярности криптовалюты Ethereum, призванная подтолкнуть простых пользователей добровольно сообщать о распространении нелегального контента, обещая полную анонимность и вознаграждение за каждый успешный донос. По заявлениям исследователей из Microsoft, данная система умеет отличать ложные обвинения от правомерных, а также способна бороться со злоупотреблениями, вроде сообщений о пиратстве, присланных одним человеком с множества разных аккаунтов.
Стоит отметить, что подобные методы борьбы с онлайн-корсарами уже применялись множеством различных компаний (в том числе и промышленным объединением Softwafe Alliance, членом которого является, в том числе и сама Microsoft), но каких-либо существенных успехов они не достигли. Впрочем, Argus выгодно отличается на их фоне использованием алгоритмов цифрового водяного знака, позволяющего более эффективно обнаруживать первоисточник нелегального контента.
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И если с жалобами на нелегальные онлайн-кинотеатры, облачные хранилища и обычные файлообменники всё ясно, то некоторые аспекты работы Argus всё ещё покрыты тайной. К примеру, на данный момент не совсем понятно, как эта технология будет противостоять распространению файлов через P2P протокол BitTorrent, ведь технически торрент-трекеры не содержат на своих серверах запрещённого контента, а лишь предоставляют пользователю доступ к файлам со списком метаданных о раздаче. Больше информации об Argus стоит ожидать осенью во время мероприятия SRDS.
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