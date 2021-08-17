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Менее недели прошло с момента выпуска свежего графического адаптера Mid-end сегмента AMD Radeon RX 6600 XT на базе актуальной архитектуры RDNA 2, а в недрах компании уже вовсю кипит работа над следующим поколением графических чипов Navi 31 и Navi 33, основанных на архитектуре RDNA 3. Сразу несколько изданий сообщают о добавлении новых графических чипов в инструментарий для разработчиков ROCclr (Radeon Open Compute Common Language Runtime) на Github.

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Согласно последним утечкам, Navi 31 (предполагаемая Radeon RX 7900XT) станет следующим флагманским графическим процессором AMD с компоновкой многочипового модуля (MCM) из двух активных графических чиплетов. Согласно информации ресурса Videocardz.com, этот монстр будет иметь на борту до 15360 ядер FP32 кристалле площадью 800 мм² с памятью стандарта GDDR6 с шиной 256 бит, тактовую частоту в районе 2,5 ГГц, от 256 до 512 МБ быстрой памяти Infinity Cache и энергопотребление в 350-400 Вт. Производить новинку будут по 5-нм техпроцессу TSMC.

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Navi 33 (вероятная Radeon RX 7600XT) же будет иметь более привычную монолитную компоновку с 5120 ядрами FP32 в связке с всё той же GDDR6, ограниченной 128-битной шиной. Кроме этих двух GPU в линейке следующего поколения должен появится чип Navi 32 (RX 7700XT), который по своим характеристикам близок к флагманской модели и также использует дизайн MCM, но упоминаний о нём в ROCclr пока что не появилось. Ожидается, что все эти GPU поступят в продажу в районе конца второго — начале третьего квартала 2022 года и будут конкурировать с новым поколением видеокарт от Nvidia RXT 4000.